الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين متراجعة بقيادة شركات التكنولوجيا الكبرى

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الاثنين بقيادة قطاع التكنولوجيا ، بعد خمسة أسابيع متتالية من الانتصارات، بحسب موقغ سي إن بي سي.

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 41.06 نقطة أو 0.11% ليغلق عند 36204.44 نقطة. وانخغض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.54٪ إلى 4569.78.

تراجع شركات التكنولوحيا

وهبط ناسداك المركب بنسبة 0.84% إلى 14185.49 مع قيام المستثمرين ببيع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي قادت مكاسب السوق هذا العام.

ومع ركود الأسهم، ارتفعت عملة البيتكوين والذهب في بداية الأسبوع.

تجاوزت عملة البيتكوين علامة 41000 دولار لتسجل أعلى مستوى لها خلال 19 شهرًا، بينما وصل الذهب إلى أعلى مستوى اسمي له خلال اليوم على الإطلاق. وصعدت عملة البيتكوين وكوين بيس بنسبة 6.7% و5.5% على التوالي.

وانخفض سهم شركة خطوط طيران آلاسكا بنسبة 14.2% بعد أن وافقت على الاستحواذ على منافستها شركة خطوط طيران هاواي نظير 1.9 مليار دولار.

تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود شركة ألاسكا للتوسع على طول الساحل الغربي.

تمثل تحركات يوم الاثنين تراجعًا بعد فترة قوية في السوق. وواجهت أسهم التكنولوجيا صعوبة في الجلسة.

وتراجع سهم نفيديا 2.7%، بينما خسر كلا من سهم مايكروسوفت وميتا أكثر من 1٪.سجل مؤشر ستاندرد إند بورز 500 واسع النطاق أعلى إغلاق له منذ مارس 2022 يوم الجمعة، لتصل مكاسبه منذ بداية العام إلى ما يقرب من 20٪.

ارتفع مؤشر داو جونز القيادي بأكثر من 9٪ هذا العام، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب ذو التقنية العالية بنسبة 35٪ في عام 2023.

وحققت المؤشرات الثلاثة أسبوعها الإيجابي الخامس على التوالي يوم الجمعة الماضي.

كانت هذه أول سلسلة انتصارات أسبوعية بهذا الطول منذ عام 2021 لمؤشر داو جونز.

المراهقةعلى خفض الفائدة

وجاء انتعاش الأسهم منذ أكتوبر مع تزايد مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

حافظ المستثمرون على هذا الاعتقاد الأسبوع الماضي حتى عندما حاول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خفض توقعات خفض أسعار الفائدة، قائلاً إنه “من السابق لأوانه” توقع تخفيف السياسة.

كان شهر نوفمبر هو أفضل شهر لمؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا منذ أكتوبر 2022.

وتمتع كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بأكبر مكاسب شهرية منذ يوليو 2022.