الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين متراجعة وسط ترقب نتائج أعمال الشركات 

غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات، اليوم الاثنين، رغم انخفاض العائد على السندات أجل 10 سنوات دون 5%، في ظل ترقب المستثمرين نتائج أعمال الشركات الفصلية، واستشراف المزيد عن حالة الاقتصاد الأمريكي.

ترقب نتائج أعمال الشركات

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% أو 190 نقطة إلى 32936 نقطة.

وانخفض مؤشر””S&P 500 بنحو 0.15% بما يعادل 7 نقاط عند 4217 نقطة، مع تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.6%، لتمتد سلسة خسائر المؤشر للجلسة الخامسة على التوالي، وهي أطول فترة منذ 7 ديسمبر 2022، بحسب “ماركت ووتش”.

بينما تحول مؤشر “ناسداك” للارتفاع لينهي الجلسة مضيفًا 0.25% أو 34 نقطة عند 13018 نقطة، بعد تراجعه إلى 12848 نقطة، لينهي سلسلة خسائر امتدت عبر أربع جلسات.