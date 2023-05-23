الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين متباينة مع انتظار مستجدات رفع سقف الديون الأمريكية

تباين أداء الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت في ختام تعاملات الاثنين، مع انتظار الأسواق المستجدات بخصوص رفع سقف الديون الأمريكية .

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي, في وقت لاحق الإثنين، حيث أمضى مساعدوه عطلة نهاية الأسبوع في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

محادثات رفع سقف الديون الأمريكية

يقترب الموعد النهائي للكونجرس لرفع السقف أو تعليقه بسرعة, مع بعض التقديرات التي تقول إن الحكومة ستنفد من الخيارات لمواصلة دفع التزاماتها في الأول من يونيو.

قال محللون اقتصاديون ومسئولون في إدارة بايدن في وقت سابق، إن التخلف عن السداد قد يخلق فوضى في الأسواق المالية.

يخيم عدم اليقين على الأسواق، حيث يستعد الاحتياطي الفيدرالي للاجتماع مرة أخرى الشهر المقبل لتحديد الخطوة التالية بشأن أسعار الفائدة.

يتوقع ثلاثة أرباع متداولي العقود الآجلة أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في يونيو، وهو توقف مؤقت حتى يتمكن صانعو السياسات من تقييم أثر قراراتهم على التضخم.

تراجع المؤشر داو جونز 140.05 نقطة أو 0.42 بالمئة إلى 33286 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.65 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 4,192 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 62.88 نقطة أو 0.50 بالمئة إلى 12720 نقطة.

كانت السلطات الصينية قد حظرت بعض مبيعات شركة ميكرون تكنولوجي، لينعكس ذلك على أسهم الشركة لتتراجع 3.37 بالمئة إلى 65.86 دولار.