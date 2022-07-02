الأسهم الأمريكية تصعد في ختام تعاملات الجمعة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً أمس عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك، وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 321.83 نقطة، بما يعادل 1.05 % عند 31097.26 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 99.11 نقطة أو 0.90%، ليغلق عند 11127.85 نقطة.

الأسهم الأمريكية الجمعة

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 39.95 نقطة أو 1.06%، ليغلق عند 3825.33 نقطة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في بداية تداولات اليوم، أول جلسة في يوليو، وذلك بعد تسجيل خسائر تاريخية في النصف الأول من عام 2022.

وتتزايد المخاوف في الأسواق العالمية من وقوع الاقتصاد تحت براثن الركود على خلفية الإسراع في تشديد السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية للسيطرة على التضخم.

كان مؤشر “داو جونز” الصناعي قد تكبد خسائر نصف سنوية في الستة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 15.3% والتي تعد الأكبر منذ عام 1962، كما تكبد “ناسداك” خسائر نصف سنوية بنسبة 29.5% هي الأكبر على الإطلاق، في حين سجل “إس أند بي 500” خسائر نصف سنوية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام بنسبة 20.5%، وهي الأكبر منذ عام 1970.