الأسهم الأمريكية تصعد في ختام تعاملات الأثنين وسط آمال بعدم رفع الفائدة

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الاثنين؛ حيث يأمل المتداولون أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه، الأربعاء.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.93% ليغلق عند 4,338.93 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.53% إلى 13,461.92 نقطة . وقفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.56%، بما يعادل 189.55 نقطة إلى 34,066.33 نقطة.

وتوقعت الأسواق أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تمرير زيادة أخرى في سعر الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع، مع تسعير المتداولين صباح الاثنين فرصة 74% وأنه لن تكون هناك زيادة، وفقاً لأداة «فيد واتش» التابعة لمجموعة «سي أم إي».

الأسهم الأمريكية

وسيقرر البنك المركزي في النهاية التوقف عن فع سعر الفائدة لشهر يونيو ، وفقاً لكبير مسؤولي الاستثمار المشارك في «سورتيوتي»، ديلان كريمر، لكن من المحتمل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم ينتهٍ من رفع أسعار الفائدة بشكل عام.

وقال كريمر: «لا نعتقد بالضرورة أنه لم يعد هناك المزيد من الارتفاعات، لكننا نعتقد أنها فرصة 50/50 لارتفاع آخر يحدث في هذه الدورة».

وأضاف: «كل شيء آخر متساوٍ، تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن يكون عبارة عن رياح خلفية قصيرة المدى؛ حيث تستمر الأسواق في الارتفاع».

وقد تساعد بيانات التضخم الصادرة، الثلاثاء، في تعزيز حالة تراجع التضخم؛ حيث يتوقع الاقتصاديون أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك انخفاضاً في التضخم إلى معدل سنوي 4% في مايو. وهذا أقل من 4.9% في الشهر السابق.

ومع ذلك، تشير توقعات السوق إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيؤكدون التزامهم بإبقاء التضخم بعيداً والعودة مع زيادة أسعار الفائدة النهائية في اجتماع يوليو، قبل أن يتوقفوا لبقية العام. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة عشر مرات منذ أن بدأ حملة التشديد العام الماضي.