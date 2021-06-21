بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد بأكبر وتيرة في جلسة الإثنين

استفادت “وول ستريت” من صعود أسهم السلع الأساسية
أيمن عزام 1:08 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21 1:08 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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صعدت تعاملات الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة منذ مارس الماضي في ختام جلسة الإثنين ، لتتعافى من خسائرها الحادة المسجلة في الأسبوع الماضي.

صعود الأسهم في جلسة الإثنين

واستفادت “وول ستريت” من صعود أسهم السلع الأساسية الإثنين والتي كانت الأكثر تضرراً من هبوط الأسهم الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مكاسب البنوك بقيادة “جيه بي مورجان” و”بنك أوف أمريكا”.

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وفي نهاية التعاملات، صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.8% أو 587 نقطة ليغلق عند 33.876 ألف نقطة، محققاً أفضل صعود منذ الخامس من شهر مارس الماضي.

كما سجل مؤشر “S&P 500” ارتفاعاً 1.4% أو 58 نقطة ليسجل 4224 نقطة.

وصعد “ناسداك” 0.8% ما يعادل 111 نقطة ليصل إلى 14.141 ألف نقطة.

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وكان سوق الأسهم الأمريكية قد تعرض في الأسبوع الماضي لأكبر هبوط منذ أكتوبر الماضي، بعد توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة قبل نهاية عام 2023.

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بقلم أيمن عزام

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