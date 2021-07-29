الأسهم الأمريكية تصعد الخميس وسط نتائج قوية من الشركات

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة الخميس، وسط نتائج قوية وتوقعات إيجابية من الشركات، بينما أظهرت البيانات عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى أعلى منه قبل الجائحة.

ونما الاقتصاد الأمريكي بقوة في الربع الثاني من العام، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي مستوى أعلى من ذروته قبل الجائحة، لكن وتيرة النمو جاءت أبطأ من توقعات الاقتصاديين.

نتائج قوية من الشركات

وقفز سهم فورد موتور بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها، بينما زاد سهم يام براندز، مالكة دجاج كنتاكي، بعد أن فاقت مبيعاتها ربع السنوية تقديرات السوق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.49 نقطة بما يعادل 0.43 بالمئة ليصل إلى 35082.42 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 18.31 نقطة أو 0.42 بالمئة مسجلا 4418.95 نقطة..

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 15.67 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 14778.26 نقطة.