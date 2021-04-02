الأسهم الأمريكية تصعد الخميس وسط الإعلان عن خطة جو بايدن

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس عقب الإعلان خطة جو بايدن بشأن الإنفاق على البنية التحتية، وأغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلى مستوى 4000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.

الإعلان عن خطة جو بايدن





كان الرئيس الأمريكي “جو بايدن” قد كشف أمس عن خطة لإنفاق نحو تريليوني دولار على البنية التحتية لتطوير شبكات الكهرباء وغيرها من المرافق فضلا عن تعزيز التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 719 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل القراءة 678 ألفاً.





ومن المنتظر الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن بيانات التوظيف الشهرية لمعرف حالة سوق العمل ومعدل البطالة والأجور في الولايات المتحدة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو بنسبة 3.9% أو ما يعادل 2.29 دولار وأغلق الخام عند 61.45 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.4 دولار وأقل سعر عند 58.8 دولار.





وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم مايو بنسبة 3.3% أو ما يعادل 2.10 دولار وأغلق الخام عند 64.84 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 62.3 دولار.





وفي ختام التداولات، صعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.5% (ما يعادل 171 نقطة) إلى 33153 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33167 نقطة وأقل مستوى عند 32985 نقطة.





وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.7% (ما يعادل 233 نقطة) إلى 13480 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13487 نقطة وأقل مستوى عند 13404 نقاط.





وصعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 1.2% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 4019.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4020 نقطة وأقل مستوى عند 3992 نقطة.