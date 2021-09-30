الأسهم الأمريكية تصعد الخميس في نهاية شهر سبتمبر

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في وول ستريت، اليوم الخميس، ارتفاعا، في نهاية شهرسبتمبر المكتظ بالكدمات وظل المستثمرون يراقبون بشغف مفاوضات التمويل في واشنطن لمنع إغلاق الحكومة، وفقا لوكالة رويترز.

وكان مؤشر أس آند بى 500 لا يزال في طريقه لإنهاء سلسلة مكاسبه التي استمرت سبعة أشهر، بسبب المخاوف بشأن التضخم، والتداعيات الناجمة عن التخلف عن السداد المحتمل من قبل إيفرجراند الصينية والجدل حول سقف الديون.

تعاملات نهاية شهر سبتمبر

وكشفت بيانات وزارة العمل أن مطالبات البطالة الأسبوعية ارتفعت أكثر من المتوقع، ما يدل على أن سوق العمل لا يزال تحت الضغط..

وكان قطاع الطاقة الخاسر الأكبر، لكنه كان في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ فبراير.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الثقيلة، وتعافت من الخسائر الفادحة التي تكبدتها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأدى التحول المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية إلى ارتفاع في عوائد سندات الخزانة، مما دفع المستثمرين إلى الانتقال إلى القطاعات التي ستستفيد أكثر من غيرها.

قال توم مانتيون ، العضو المنتدب في يو.بي.اس لإدارة الأصول في ستامفورد، كونيتيكت: “أينما يبدو مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا عندما يتعلق الأمر برفع أسعار الفائدة ، فإن الحركة التدريجية للمعدلات الطبيعية لن تكون سيئة للاقتصاد ولا للسوق».

في الساعة 9:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 13.29 نقطة أو 0.04٪ عند 34404.01 .

وارتفع مؤشر إس آند بى 500 بمقدار 13.12 نقطة أو 0.30٪ عند 4372.58 نقطة.