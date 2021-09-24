الأسهم الأمريكية تصعد الخميس عقب بيان الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 351 ألف طلب

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس عقب بيان الاحتياطي الفيدرالي ، وعززت وول ستريت مكاسبها رغم صدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

بيان الاحتياطي الفيدرالي



وفي قرار متوقع أمس، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.

وأشار، مقابل هذا، إلى أنه يتوقع رفع الفائدة ثلاث مرات في عام 2023 وثلاث مرات أخرى في عام 2024 لتصل إلى مستوى 1.8% بنهاية عام 2024، كما ألمح إلى البدء في تقليص مشتريات الأصول قريباً.



ويتوقع الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 3.8% في عام 2022 ونموا بنسبة 2.5% في عام 2023 وبنسبة 2% في عام 2024.



وصرح رئيس الفيدرالي “جيروم باول” في مؤتمر صحفي بأنه يتوقع البدء في خفض مشتريات السندات المرتبطة بجائحة “كورونا” في نوفمبرالقادم.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا ارتفع إلى 351 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر عند 322 ألف طلب.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.5% أو ما يعادل 1.07 دولار وأغلق الخام عند 73.30 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ الثلاثين من يوليو.



وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم نوفمبر بنسبة 1.4% أو ما يعادل 1.06 دولار وأغلق عند 77.25 دولار للبرميل، وهو أعلى إغلاق منذ أكتوبر عام 2018.



وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر “داو جونز” بنسبة 1.5% (ما يعادل 506 نقاط) إلى 34765 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34879 نقطة وأقل مستوى عند 34296 نقطة.



وارتفع “إس أند بي 500” بنسبة 1.2% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 4448 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4465 نقطة وأقل مستوى عند 4406 نقاط.



وارتفع “ناسداك” بنسبة 1% (ما يعادل 155 نقطة) إلى 15052 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15085 نقطة وأقل مستوى عند 14932 نقطة.