بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الخميس عقب إبرام اتفاق مبدئي حول سقف الدين

تم التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين حتى ديسمبر المقبل
أيمن عزام 10:23 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21 10:23 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الخميس عقب إعلان اتفاق مبدئي حول سقف الدين، وقبيل صدور تقرير الوظائف الشهري.

اتفاق مبدئي حول سقف الدين


وصرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ “تشاك شومر” بأن ثمة اتفاق تم التوصل إليه لرفع سقف الدين حتى ديسمبر المقبل مما يحول دون إغلاق وكالات فيدرالية.


وكشفت بيانات حكومية صادرة عن مكتب إحصاء العمالة اليوم بأن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا انخفض إلى 326 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 364 ألف طلب في القراءة السابقة بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 350 ألفاً.

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يأتي ذلك قبيل إعلان وزارة العمل الأمريكية الجمعة عن تقريرها الشهري للتوظيف والذي يبين حالة سوق العمل ومعدل البطالة.


وفي سوق الخام، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.1% أو ما يعادل 87 سنتا وأغلق عند 78.30 دولار للبرميل.


وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% أو ما يعادل 87 سنتا وأغلق الخام عند 81.95 دولار للبرميل.

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وفي ختام التداولات، صعد مؤشر “داو جونز” بنسبة 1% (ما يعادل 338 نقطة) إلى 34754 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34975 نقطة وأقل مستوى عند 34509 نقاط.


وارتفع “إس أند بي 500” بنسبة 0.8% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 4399 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4429 نقطة وأقل مستوى عند 4383 نقطة.

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وارتفع “ناسداك” بنسبة 1% (ما يعادل 152 نقطة) إلى 14654 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14755 نقطة وأقل مستوى عند 14615 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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