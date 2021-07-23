الأسهم الأمريكية تصعد الخميس رغم بيانات مخيبة للآمال

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس، رغم بيانات مخيبة للآمال لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية. وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.07% أو 25 نقطة ليغلق عند 34.823 ألف نقطة. وصعد مؤشر “إس أند بي 500” بنحو 0.2% ما يعادل 8 نقاط عند 4367 نقطة، كما ارتفع مؤشر “ناسداك” 0.4% أو 52 نقطة مسجلًا 14.684 ألف نقطة.

صدور بيانات مخيبة للآمال

وفضّل المستثمرون الاتجاه نحو أسهم شركات التكنولوجيا قبيل إعلان نتائج أعمال شركات كبرى في القطاع خلال الأسبوع المقبل، حيث صعد سهما “أمازون” و”فسبوك” بنحو 1.4% لكل منهما.

حققت شركة “تويتر” أرباحًا وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام، مع تعافي الطلب على الإعلانات، وكشفت نتائج أعمال الشركة، أن صافي الربح بلغ 65.6 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسارة 1.378 مليار دولار في الفترة المقارِنة من عام 2020.

واستعاد مستثمرو “وول ستريت” تفاؤلهم حيال التعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة الوباء، بعد هبوط ملحوظ في بداية هذا الأسبوع جراء القلق بشأن تفشي متغير “دلتا”.

وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي، مع مخاوف متزايدة بشأن متغير “دلتا” الأسرع انتشارًا من فيروس “كورونا”.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية ارتفع إلى مستوى 419 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يوليو الحالي، مقابل 368 ألفًا قبل أسبوع واحد، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 350 ألفًا.

وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة الأسابيع الماضية- وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل الأمريكي- بنحو 750 طلبًا ليصل إلى 385.250 ألف.