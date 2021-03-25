الأسهم الأمريكية تصعد الخميس بقيادة شركتي «أبل» و«تسلا»

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الخميس، بقيادة شركتي أبل وتسلا متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة.

وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي يحتمل استفادتها من التعافي.

صعود شركتي أبل وتسلا

واشترى المستثمرون كذلك أسهم أبل وتسلا المنخفضة استباقا لنمو الاقتصاد الأمريكي العام الجاري بأسرع وتيرة خلال عقود.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض في الأسبوع الماضي إلى 684 ألف طلب، وهو أدنى مستوى منذ بداية جائجة كورونا.

وتؤشر هذه البيانات على أن الاقتصاد الأمريكي على وشك تحقيق نمو أقوى وسط تحسن أوضاع الصحة العامة وصعود درجات الحرارة.

وتفوقت مجددا أسهم القيمة على أسهم النمو بقيادة أسهم شركتي أبل وتسلا اللتان صعدتا بنسبة 1.6% و 0.4% على التوالي.

وحققت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نمو بنسبة 4.3% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020، متجاوزا توقعات بنمو نسبته 4.1%.

كان رئيس الاحتياطي الاتحادي “جيروم باول” قد صرح أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن مرحلة التعافي الكامل، لكنه يرى أنه سينمو بقوة في عام 2021، وحال الاقتراب من هدفي التضخم والتوظيف، أكد “باول” على إمكانية التخلي عن برامج التحفيز النقدي تدريجيا.

وفي ختام التداولات، ارتفع “داو جونز” بنسبة 0.6% (ما يعادل 199 نقطة) إلى 32619 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.5% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 3909 نقاط.

وارتفع “ناسداك” بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 12977 نقطة.

وصعد العائد على أذون الخزانة الاسترشادية إلى 1.6297%.

وتأرجح مؤشر التقلبات ليغلق منخفضا عند 19.84 نقطة.

وهبطت أسهم شركة نايك بنسبة 3.4% بعد أن واجهت الشركة عملاقة السلع الرياضية حملة عاتية على مواقع التواصلا الاجتماعي بسبب تعليقاتها بخصوص تقارير عن التشغيل القسري في الصين.