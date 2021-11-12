بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الخميس باستثناء مؤشر داو جونز

هبط سهم “والت ديزني” بنحو 7%
أيمن عزام 10:15 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 10:15 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سيطر الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات  الخميس، إلا أن مؤشر داو جونز تراجع وحيدا  مع تواصل نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من 2021 .

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 158 نقطة ليصل إلى 35.921 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة هامشية بلغت 0.06% ما يعادل نقطتين ليسجل 4649 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك بنحو 0.5% أو 81 نقطة عند 15.704 ألف نقطة ، وساعدت الشركات المصنعة للرقائق في دفع مؤشر ناسداك إلى تحقيق نتائج إيجابية في جلسة عطلة يوم قدامى المحاربين.

اقرأ أيضا  جنى أرباح «CIB» يعيق «EGX30» عن اختراق 11500 نقطة في البورصة

وتعافت أسهم التكنولوجيا التي تراجعت بشكل ملحوظ بالأمس بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي الأمريكي لأعلى مستوى منذ عام 1990.

وتعرض المؤشر الصناعي لضغوط سلبية الخميس من هبوط سهم “والت ديزني” بنحو 7% بعد فشل أرباح وإيرادات شركة الترفيه الأمريكية عن الوفاء بالتوقعات في الربع الرابع من العام المالي 2021.

اقرأ أيضا  «مطاحن الإسكندرية» تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد حتى 2024

وسجل مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل تضخم الأسعار في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع له منذ 1990، مما عزز التضخم المرتفع كعلامة على التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين رغم ارتفاع الأجور.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية  الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2ر6% سنويا، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 1990، وبنسبة 9ر0% شهريا، وهي أكبر زيادة شهرية منذ 4 أشهر.

اقرأ أيضا  مؤشرات البورصة تكتسي بالأخضر في مستهل التعاملات بدعم مشتريات عربية وصعود القياديات

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدلي التضخم السنوي والشهري تجاوز تقديرات المحللين الذين استطلعت الوكالة رأيهم.

وساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمسكن والغذاء والسيارات في الارتفاع الكبير لمعدل التضخم، وأشار إلى أن التضخم واسع النطاق ويتجاوز فئات السلع والخدمات التي تأثرت برفع إجراءات الإغلاق التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

رغم تباطؤ الاستهلاك الصينى.. مبيعات «على بابا» تقفز إلى 84 مليار دولار فى «يوم العُزّاب»

أحمد فراج 11:00 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

الأسهم الأوروبية تسجل الخميس قمما جديدة بقيادة أسهم التعدين

أيمن عزام 10:57 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

أسعار أسهم «تيسلا» تقفز 5% ببورصة فرانكفورت لتحقق ثاني أفضل أداء

خالد بدر الدين 9:44 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

البورصة تنهي تعاملات الأسبوع على صعود ملحوظ بدعم تحفيزات حكومية

مصطفى طلعت 3:38 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

تراجع أرباح الشمس للإسكان والتعمير إلى 74.2 مليون جنيه خلال 9 شهور

مصطفى طلعت 3:21 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

روبكس للبلاستيك تؤسس مصنعا للخامات المعاد تدويرها بقيمة 16.5 مليون جنيه

مصطفى طلعت 12:46 م, الخميس, 11 نوفمبر 21