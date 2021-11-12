الأسهم الأمريكية تصعد الخميس باستثناء مؤشر داو جونز

سيطر الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس، إلا أن مؤشر داو جونز تراجع وحيدا مع تواصل نتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من 2021 .

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 158 نقطة ليصل إلى 35.921 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة هامشية بلغت 0.06% ما يعادل نقطتين ليسجل 4649 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك بنحو 0.5% أو 81 نقطة عند 15.704 ألف نقطة ، وساعدت الشركات المصنعة للرقائق في دفع مؤشر ناسداك إلى تحقيق نتائج إيجابية في جلسة عطلة يوم قدامى المحاربين.

وتعافت أسهم التكنولوجيا التي تراجعت بشكل ملحوظ بالأمس بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم السنوي الأمريكي لأعلى مستوى منذ عام 1990.

وتعرض المؤشر الصناعي لضغوط سلبية الخميس من هبوط سهم “والت ديزني” بنحو 7% بعد فشل أرباح وإيرادات شركة الترفيه الأمريكية عن الوفاء بالتوقعات في الربع الرابع من العام المالي 2021.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل تضخم الأسعار في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع له منذ 1990، مما عزز التضخم المرتفع كعلامة على التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد وتآكل القوة الشرائية للمستهلكين رغم ارتفاع الأجور.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2ر6% سنويا، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 1990، وبنسبة 9ر0% شهريا، وهي أكبر زيادة شهرية منذ 4 أشهر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدلي التضخم السنوي والشهري تجاوز تقديرات المحللين الذين استطلعت الوكالة رأيهم.

وساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمسكن والغذاء والسيارات في الارتفاع الكبير لمعدل التضخم، وأشار إلى أن التضخم واسع النطاق ويتجاوز فئات السلع والخدمات التي تأثرت برفع إجراءات الإغلاق التي سبق فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.