الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة وسط زخم التعافي الأمريكي

ختمت المؤشرات الأمريكية الثلاثة على صعود في تعاملات الجمعة والأسبوع، وسط زخم التعافي الأمريكي من الجائحة مع صدور بيانات اقتصادية وأرباح قوية للبنوك.

وصعدت تسعة من قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز الـ11 في تعاملات الجمعة، باستثناء مؤشرات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وهبط مؤشر الطاقة بنسبة 0.9% وسط تراجع أسعار النفط، بينما هبط مؤشر تكنولوجيا المعلومات بشكل هامشي.

وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو رابع مكسب له على التوالي.

وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ثلاثة إغلاقات صاعدة خلال الأسبوع، وتخطى مؤشر داو أفضل إغلاقاته على مدار يومين.

وهبط مؤشر ناسداك المثقل بشركات التكنولوجيا نزولًا بنسبة 1% عن إغلاق قياسي بلغه يوم 12 فبراير.

وهبط مؤشر التقلبات بنسبة 1.9% ليصل إلى أدنى إغلاقه له خلال 14 شهرًا.

تعزيز زخم التعافي الأمريكي

وانضم بنك مورجان ستانلي إلى غيره من البنوك الأمريكية الكبرى في تسجيل أرقام في الربع الأول تعزز آمال تحقيق تعاف اقتصادي سريع.

وأورد البنك قفزة بنسبة 150% في أرباحه الفصلية الجمعة.

ورغم هذا، هبطت أسهم البنك الاستثماري بنسبة 2.8% بعد أن كشف عن خسائر بقيمة 1 مليار دولار بفعل انهيار صندوق اركيجوس الخاص.

وصعدت أسهم بنك جي. بي. مورجان تشيس وجولدمان ساكس جروب وبنك أوف أمريكا كورب وبنك ويلز فارجو بنسب تراوحت بين 0.7% و 3.8%.

أداء المؤشرات الأمريكية

وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز للشركات المالية ليصل إلى إغلاق قياسي لليوم الثاني على التوالي.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 164.68 نقطة، أو بنسبة 0.48% ليصل إلى 34,200.67 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 15.05 نقطة أو بنسبة 0.36% ليصل إلى 4,185.47 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 13.58 نقطة أو بنسبة 0.1% إلى 14.052.34 نقطة.

وخلال الأسبوع، صعد مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 1.4% ومؤشر داو بنسبة 1.2% وناسداك بنسبة 1.1%.

وتعهد مجلس الاحتياط الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة برغم صعود معدلات التضخم، ما ساهم في إنعاش الطلب على أسهم شركات التكنولوجيا عالية القيمة.

وذلك على الرغم من صعود عوائد السندات مجددا الجمعة بعد أن لامست أمس قيعان عدة أسابيع.

وهبطت أسهم شركة أبل بنسبة 0.3% الجمعة، لكن أسهم شركة أمازون دوت كوم وتسلا ومايكروسوفت صعدت بين 0.1% و 0.6%.