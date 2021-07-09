الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة مع ارتفاع الشركات المالية

حذر مسئولو البنك المركزي الأمريكي من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة خلال تداولات الجمعة، لتلامس قممًا قياسية مع ارتفاع الشركات المالية وغيرها من القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية صعودًا من جولة بيعية شحذتها مخاوف النمو مطلع الأسبوع الحالي.

صعود الشركات المالية

وسمح الصعود للمؤشرات بتحقيق مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الذي شهد أيضًا انتعاشًا حادًا في سندات الخزانة الأمريكية، إذ شعر المستثمرون بالخوف من تبدد التعافي الاقتصادي الأمريكي، مع انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا عالميا.

وقادت أسهم الشركات المالية ارتفاعات القطاع، وتبعتها شركات الطاقة والمواد الخام والصناعات.

وستبدأ البنوك الكبرى مثل جي.بي.أم تشيس في إيراد نتائج إيراداتها للنصف الثاني الأسبوع القادم.

وحذر مسئولو البنك المركزي الأمريكي من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا الأمر الذي يهدد نمو الاقتصاد العالمي خاصة مع استمرار وجود سلالات خطيرة من الفيروس على رأسها “دلتا” التي تتميز بكونها سريعة التفشي.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلامية أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” يعتزم التوقيع على أمر تنفيذي من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم التنافسية بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 2.2% أو ما يعادل 1.62 دولار وأغلق الخام عند 74.56 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى سعر عند 74.7 دولار.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أغسطس بنسبة 1.9% أو ما يعادل 1.43 دولار وأغلق عند 75.55 دولار للبرميل، وسجل الخام خسارة أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى سعر عند 75.8 دولار.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 1.3%، بما يعادل 448 نقطة إلى 34870 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.1%، بما يعادل 48 نقطة إلى 4369 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%.

وارتفع “ناسداك” بنسبة 1%، بما يعادل 142 نقطة إلى 14701 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%.