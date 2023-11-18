الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة مرتفعة وسط مكاسب للأسبوع الثالث

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في نهاية تداولات يوم الجمعة، ونجحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية في تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث.
وتتزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.
ويتوقع المتعاملون في السوق خفض أسعار الفائدة بحلول مايو المقبل بعدما أشارت بيانات إلى تباطؤ التضخم.
وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2% وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف.
مكاسب للأسبوع الثالث
وفي ختام الجلسة، وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.01% (نقطتين) إلى 34947 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وبلغ أعلى مستوى عند 35028 نقاط وأقل مستوى عند 34882 نقطة.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4514 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.25%، وبلغ أعلى مستوى عند 4520 نقطة وأقل مستوى عند 4499 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.1% (حوالي 12 نقطة) إلى 14125 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 2.35%، وسجل أعلى مستوى عند 14154 نقطة وأقل مستوى عند 14064 نقطة.