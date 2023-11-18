الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة مرتفعة وسط مكاسب للأسبوع الثالث

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو طفيف في نهاية تداولات يوم الجمعة، ‏ونجحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية في تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث.

وتتزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفدرالي وصل إلى نهاية ‏دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.‏

ويتوقع المتعاملون في السوق خفض أسعار الفائدة بحلول مايو المقبل بعدما ‏أشارت بيانات إلى تباطؤ التضخم.‏

وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم ‏يطرأ عليه تغير في أكتوبر وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2% وهو ‏أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ‏ونصف.‏

مكاسب للأسبوع الثالث

وفي ختام الجلسة، وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.01% (نقطتين) ‏‏إلى 34947 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وبلغ ‏أعلى ‏مستوى عند ‏‏35028 نقاط ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏34882 نقطة.‏

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) ‏إلى 4514 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.25%، وبلغ أعلى ‏مستوى ‏عند ‏‏‏4520 نقطة وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏4499 نقطة.‏

وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.1% (حوالي 12 نقطة) إلى 14125 نقطة، ‏وبلغت مكاسبه الأسبوعية 2.35%، وسجل أعلى مستوى عند 14154 نقطة ‏وأقل ‏‏مستوى عند 14064 نقطة.‏