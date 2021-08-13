الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة رغم بيانات اقتصادية سلبية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة، لتسجل مستويات قياسية جديدة، رغم صدور بيانات اقتصادية سلبية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة هامشية بلغت 0.04% أو 15 نقطة، ليسجل مستوى قياسياً عند 35.515 ألف نقطة، محققًا مكاسب أسبوعية 0.9%.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2% ما يعادل 7 نقاط، ليسجل مستوى غير مسبوق عند 4468 نقطة، ويرتفع 0.7% هذا الأسبوع.

وارتفع مؤشر ناسداك هامشياً بنسبة 0.04% أو 6 نقاط، مسجلًا 14.822 ألف نقطة، لكنه تراجع 0.1% في إجمالي تعاملات الأسبوع.

بيانات اقتصادية سلبية

وفشل الهبوط الحاد لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية في كبح جماح الصعود القياسي لمؤشري داو جونز و ستاندرد آند بورز 500 ، مع تفاؤل المستثمرين حيال استمرار تعافي الاقتصاد وبقاء السياسة النقدية التيسيرية.

وأعلنت شركة ديزني تسجيل أرباح وإيرادات أفضل من التوقعات في الربع الثالث من العام المالي الحالي، ليرتفع السهم بنسبة 1% في ختام الجلسة.

وكشف مسح أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات، إذ جاءت توقعات الأمريكيين متذبذبة بخصوص العديد من القضايا بداية من الأوضاع المالية الشخصية حتى التضخم والتوظيف.

وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشر ثقة المستهلكين الأولي انخفض إلى 70.2 في النصف الأول من الشهر الحالي من قراءة نهائية عند 81.2 في يوليو، وهذا هو أدنى مستوى منذ 2011 وواحد من أكبر ستة انخفاضات في السنوات الخمسين الماضية من المسح.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل المؤشر من دون تغيير عند 81.2.