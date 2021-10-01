بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة بقيادة شركة ميركش

زاد الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي أكثر من المتوقع في أغسطس
أيمن عزام 11:03 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 11:03 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا ساعة الافتتاح اليوم الجمعة، بقيادة شركة ميركش لصناعة الأدوية التي حققت  تقدما في تطوير عقار كوفيد-19 الفموي، وفقا لوكالة رويترز.

صعود شركة ميركش

كما تقدم عدد 6 من 11 قطاعًا رئيسيًا في ستاندرد آند بورز في التعاملات المبكرة ، حيث ارتفعت أسعار الطاقة الحساسة للاقتصاد والصناعات والمواد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 86.78 نقطة أو 0.26٪ عند الفتح إلى 33930.70 نقطة.

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افتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 9.62 نقطة أو 0.22٪ عند 4317.16.

ومقابل هذا،  ارتفع مؤشر ناسداك المركب 46.35 نقطة أو 0.32٪ إلى 14494.93 نقطة في جرس الافتتاح.

وأنهت وول ستريت على انخفاض حاد أمس الخميس وسجل مؤشر إس آند بى 500 أسوأ شهر له منذ بداية الأزمة الصحية العالمية ، بعد أن ظلت طيلة شهر وربع تتسم بالإضطراب بفعل المخاوف بشأن كوفيد-19 ومخاوف التضخم ومشاحنات الميزانية في واشنطن.

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كما كشفت البيانات زيادة الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي أكثر من المتوقع في أغسطس ، بينما حافظ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ، وهو مقياس تضخم مفضل للاحتياطي الفيدرالي ، على اتجاهه الصعودي خلال الشهر الماضي.

وارتفعت الأسهم الأمريكية المرتبطة بالعملات المشفرة مع صعود البيتكوين بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لحظر العملات المشفرة.

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 وصعدت شركة كوتي 5.7٪ بعد أن وافقت على بيع ما يقرب من 9٪ من أسهم شركة فيلا المتخصصة في مجال التجميل إلى  KKR & Co Inc.

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بقلم أيمن عزام

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