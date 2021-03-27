الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة بقيادة شركات التكنولوجيا

صعد مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز في انتعاش واسع النطاق في ختام تعاملات الجمعة بقيادة شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية والشركات المالية مما قدم أكبر دعم وسط مراهنة المستثمرين على التعافي الذي يتوقع أن يحقق أسرع نمو اقتصادي منذ عام 1984.

صعود شركات التكنولوجيا

واختتم المؤشران ستاندرد اند بورز 500 و داو أسبوعا متأرجحا على ارتفاع وسط استمرار إقبال المستثمرين على إعادة الإتزان إلى محافظهم بنهاية الربع الأول بغرض شراء الأسهم التي يحتمل استفادتها من اقتصاد يتجه صوب النمو.

وأغلق مؤشر ناسداك أيضا على ارتفاع وسط صعود أسهم شركات التكنولوجيا الأقل شعبية، لكن المؤشر المركب سجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي.

وصعدت بورصات حي المال في وول ستريت في آخر نصف ساعة من التداولات لتصعد المؤشرات الثلاثة بأكثر من 1 %.

وصعد مؤشر رسل 1000 لأسهم القيمة التي تضم شركات تعمل في مجال الطاقة والبنوك والصناعة بأكثر من 10% خلال العام الجاري لتتفوق على نظرائها على مؤشر رسل 1000 لأسهم النمو التي كادت تتخطى حد التعادل العام الجاري.

وهبطت بعض أسهم التكنولوجيا القيادية مثل تسلا و الفابيت الشركة الأم لجوجل، لكن شركتي مايكروسوفت كورب وفيسبوك شذت عن هذا الاتجاه العام لتساعد مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على الصعود.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 453.4 نقطة أو بنسبة 1.39% إلى 33,072.88 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 65.02 نقطة أو بنسبة 1.66% ليصل إلى 3,974.54 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 161.05 نقطة أو بنسبة 1.24 % إلى 13,138.73 نقطة.

وخلال الأسبوع، صعد مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 1.6% ومؤشر داو بنسبة 1.4% بينما هبط مؤشر ناسداك بنسبة 0.6%.

وقفزت أسهم شركة ال براندز بنسبة 3.7% بعد أن رفعت الشركة تقديراتها لأرباح الربع الحالي للمرة الثانية خلال الشهر الجاري بدعم من استفادتها من انفاق المستهلكين المحفزات وتخفيف قيود كوفيد-19.

رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأسبوع الماضي تقديراته بخصوص إجمالي الناتج المحلي لعام 2021 إلى 6.5% صعودا من 4.2%.

توقعات بنمو أسرع

ويتوقع الكثير من الاقتصاديين تحقيق نمو أسرع مما أشعل مخاوف صعود معدلات التضخم واتجاه مجلس الاحتياط الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار قليلا لكنه ظل يحلق قريبا من قمته خلال أربعة أشهر بدعم من استمرار التفاؤل بخصوص الاقتصاد الأمريكي.

وصعدت أسهم البنوك بنسبة 1.9% بعد أن قال مجلس الاحتياط الفيدرالي إنه سيرفع القيود المستندة إلى الدخل من التوزيعات النقدية للبنوك وإعادة شراء الأسهم أمام معظم الشركات في يونيو بعد انتهاء جولتها التالية من اختبارات التحمل.

وصعدت أسهم الطاقة بنسبة 2.6% متعقبة صعود في أسعار الخام بعد انسداد قناة السويس بسفينة شحن عملاقة مما أشعل مخاوف تراجع المعروض.

وصعدت عشرة من قطاعات مؤشر ستاندرد اند بورز الكبرى ال11، مقابل هبوط مؤشر خدمات الاتصالات.