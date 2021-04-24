الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة بعد صعود مؤشر مديري المشتريات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الجمعة، وذلك بعد صعود مؤشر مديري المشتريات ومبيعات المنازل الجديدة.

وبجانب هذا، صعدت الأسهم القيادية استباقا لتقارير بأرباح قوية الأسبوع القادم، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليحلق قريبا من قمة قياسية.

وتتعافى الأسهم الأمريكية بذلك من من الخسائر التي منيت بها أمس الخميس مع أنباء برفع الضرائب الرأسمالية.

ويشير حجم التداولات اليوم إلى أن المستثمربين في “وول ستريت” قد تجاوزوا المخاوف التي سيطرت عليهم عقب أنباء عن اعتزام إدارة الرئيس بايدن التقدم بمقترح لزيادة الضرائب على الأثرياء الأمريكيين.

وصعدت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة، وهبط مؤشر الخوف بنسبة 10% في إشارة إلى تبدد قلق المستثمرين حيال المخاطر.

وقدمت الشركات إرشادات بعد أن بقيت صامتة خلال جائحة كورونا، بينما لقى التعافي دعما من تراجع عوائد السندات وتحقيق نتائج فاقت التوقعات.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.67% ليصل إلى 34,043.49 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.09% إلى 4,180.17 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.44% إلى 14.016.81 نقطة.

ووفقا للبيانات غير الرسمية، هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.13% وداو جونز بنسبة 0.46% وناسداك بنسبة 0.25% خلال الأسبوع.

صعود مؤشر مديري المشتريات

وتواصل الشركات الأمريكية إعلان نتائج الأعمال الفصلية للربع الأول من 2021 خلال الأسبوع القادم.

وذلك عندما تعلن شركات تشكل نسبة 40% من ارأس المال السوقي لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 نتائجها خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس.

ومن المتوقع أن تقفز أرباح الربع الأول بنسبة 33.9% صعودا من ذات الفترة من العام الماضي، لتسجل أكبر معدل فصلي منذ الربع الأخير لعام 2010، بحسب بيانات ريفنتف.

وصعد مؤشر مديرى المشتريات الأمريكي ليصل إلى 60.6 نقطة في النصف الأول من الشهر الجاري، مسجلا أعلى قراءة منذ مايو 2007.

وصعدت جميع قطاعات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الـ11 بقيادة قطاعي التكنولوجيا والشركات المالية.

وهبط سهم شركة هانيويل انترناشنال بنسبة 2.1% بعد تخلفها عن توقعات بخصوص الإيرادات في مجال الطيران الفضائي الذي يعد فئة الأعمال الأكبر.

وصعد سهم شركة بيانترست لمشاركة الصور بنسبة 4.2% بعد أن رفع بنك كريديت سويس مستهدفاته السعرية، مؤكدا أن عروض المنتج الجديدة والتوسع في الأسواق الخارجية ستحقق إيرادات أعلى ونمو أعلى في المستخدمين.