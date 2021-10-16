بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الجمعة بدعم من أرباح «جولدمان ساكس»

زادت مبيعات التجزئة 0.7% الشهر الماضي
أيمن عزام 9:44 ص, السبت, 16 أكتوبر 21 9:44 ص, السبت, 16 أكتوبر 21

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس الجمعة بدعم من أرباح جولدمان ساكس ليقود موسم أرباح قوي للبنوك الكبرى، في حين عزز الارتفاع غير المتوقع في مبيعات التجزئة الآراء حول الانتعاش الاقتصادي.

صعود أرباح جولدمان ساكس

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 111.07 نقطة بما يعادل 0.32% إلى 35023.63 نقطة.

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 وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 نحو 9.43 نقطة أو 0.21% إلى 4447.69 نقطة.

 وزاد المؤشر ناسداك المجمع 67.81 نقطة أو 0.46% إلى 14891.24 نقطة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، إن مبيعات التجزئة زادت 0.7% الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس بالزيادة، لتعكس ارتفاع مبيعات التجزئة 0.9% بدلاً من 0.7% المعلنة من قبل.

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وكان خبراء اقتصاد قد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.2%.

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بقلم أيمن عزام

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