الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء وسط تقلبات العملات الرقمية

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعا في ختام تعاملات الثلاثاء، بدعم من قوة الدولار الأمريكي ، ووسط تقلبات العملات الرقمية .

وذلك مع إلقاء جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي شهادته أمام الكونجرس،.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 68 نقطة ليغلق عند 33.945 ألف نقطة.

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” بنحو 0.5% أو 21 نقطة مسجلاً 4246 نقطة.

وصعد مؤشر “ناسداك” 0.8% ما يعادل 111 نقطة ليسجل إغلاقا قياسيا عند 14.253 ألف نقطة.

واستفادت “وول ستريت” من صعود أسهم التكنولوجيا بقيادة “نتفليكس” الذي ارتفع 2.4%، بالإضافة إلى مكاسب “أمازون” و”فيسبوك” و”آبل” و”مايكروسوفت”.

وصرح “جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك سيواصل دعم الاقتصاد طالما اقتضت الحاجة ذلك، مشيرًا إلى أن التضخم تسارع بأكثر من المتوقع في الفترة الماضية لكن مع تكرار توقعاته بتباطؤ نمو الأسعار في الفترة المقبلة.

تقلبات العملات الرقمية

وتزامن أداء سوق الأسهم الأمريكي مع تقلبات حادة في الأصول المشفرة، حيث تراجعت البيتكوين أدنى 30 ألف دولار لأول مرة منذ يناير الماضي، قبل أن تمحو كل خسائرها وتتحول للنطاق الأخضر.

وقال رئيس مجلس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في إفادة مكتوبة سيدلي بها في جلسة استماع بالكونجرس، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الولايات المتحدة يظهر “تحسنا متواصلا” من تداعيات جائحة فيروس كورونا، بينما تستمر مكاسب سوق الوظائف، لكن التضخم “زاد بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية”.

ولم يتطرق باول إلى تفاصيل في ملاحظاته المعدة بشأن السياسة النقدية الحالية، أو بشأن احتمالات أن يضطر البنك المركزي الأميركي لتسريع خططه لسحب بعض الدعم عن الاقتصاد بسبب الزيادة السريعة في الأسعار.

من جانب أخر تخطط إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” لتأكيد عدم قدرتها على الوفاء بمستهدف تطعيم 70% من الأمريكيين ضد فيروس “كورونا” بحلول الرابع من يوليو المقبل.

وذكرت محطة “إن بي سي نيوز” نقلاً عن تصريحات معدة مسبقاً، أن مسؤول تطورات الوباء في البيت الأبيض “جيف زينتس” سيعلن أن الإدارة الأمريكية حققت مستهدف تطعيم 70% من البالغين 30 عاماً أو أكثر، كما ستقوم بالوصول لنفس الهدف لهؤلاء البالغين 27 عاماً أو أكثر بحلول الرابع من يوليو.

وحصل نحو 65% من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم ضد “كوفيد-19″، بحسب بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.