الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء وسط التفاؤل بعملية التطعيم

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعا في ختام تعاملات الثلاثاء، بدعم من التفاؤل بعملية التطعيم ضد فيروس “كورونا” ومع ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي عند الإغلاق بنسبة هامشية بلغت 0.09% أو 30 نقطة عند 35.366 ألف نقطة .

وصعد ” إس اند بي 500″ بنحو 0.1% ما يعادل 6 نقاط مسجلًا 4486 نقطة.

وارتفع مؤشر “ناسداك” 0.5% أو 77 نقطة عند 15.019 ألف نقطة، وكلاهما يسجل إغلاقًا قياسياً جديدًا.

التفاؤل بعملية التطعيم

وقادت الأسهم الصينية مكاسب “ناسداك”، مع الاتجاه لشراء الشركات التي تضررت مؤخرًا من القيود التنظيمية الحكومية في الصين، حيث صعد سهم “تينسنت ميوزك” 12.9% و”ديدي” بنحو 12.8% و “بيندوودو” بنسبة 22%.

وأعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خطة لطلب إفصاحات من الشركات الصينية المقيدة في الأسواق الأمريكية بشأن المخاطر التنظيمية والسياسية.

وتواصل “وول ستريت” الاستفادة من قرار لجنة الغذاء والدواء الأمريكية بالأمس بمنح الموافقة الكاملة للقاح “فايرز” ضد فيروس “كورونا”، ما قد يشجع مزيدا من الأشخاص على تلقي التطعيم الكامل.

وينتظر المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في ندوة “جاكسون هول” هذا الأسبوع، بشأن التلميحات حول خطة البنك في تخفيض التحفيزات الاقتصادية.