بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء وسط التفاؤل بعملية التطعيم

ينتظر المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
أيمن عزام 2:15 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21 2:15 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعا في ختام تعاملات  الثلاثاء، بدعم من التفاؤل بعملية التطعيم ضد فيروس “كورونا” ومع ترقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي عند الإغلاق بنسبة هامشية بلغت 0.09% أو 30 نقطة عند 35.366 ألف نقطة .

وصعد ” إس اند بي 500″ بنحو 0.1% ما يعادل 6 نقاط مسجلًا 4486 نقطة.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق تعاملات الأسبوع على هبوط جماعي وتداولات 1.8 مليار جنيه

وارتفع مؤشر “ناسداك” 0.5% أو 77 نقطة عند 15.019 ألف نقطة، وكلاهما يسجل إغلاقًا قياسياً جديدًا.

التفاؤل بعملية التطعيم

وقادت الأسهم الصينية مكاسب “ناسداك”، مع الاتجاه لشراء الشركات التي تضررت مؤخرًا من القيود التنظيمية الحكومية في الصين، حيث صعد سهم “تينسنت ميوزك” 12.9% و”ديدي” بنحو 12.8% و “بيندوودو” بنسبة 22%.

وأعلن رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خطة لطلب إفصاحات من الشركات الصينية المقيدة في الأسواق الأمريكية بشأن المخاطر التنظيمية والسياسية.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تفتتح الثلاثاء على أداء صاعد والعرب يتجهون للشراء

وتواصل “وول ستريت” الاستفادة من قرار لجنة الغذاء والدواء الأمريكية بالأمس بمنح الموافقة الكاملة للقاح “فايرز” ضد فيروس “كورونا”، ما قد يشجع مزيدا من الأشخاص على تلقي التطعيم الكامل.

وينتظر المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” في ندوة “جاكسون هول” هذا الأسبوع، بشأن التلميحات حول خطة البنك في تخفيض التحفيزات الاقتصادية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية تستقر الثلاثاء مع الإحجام عن الرهانات الكبيرة

أيمن عزام 11:59 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية الثلاثاء 24-8-2021

أسماء السيد 5:55 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-8-2021

رجب عزالدين 5:02 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

الإسكندرية للأدوية تفصح عن بيع بنك أفريقى حصة أسهم بقيمة 8.1 مليون جنيه

رجب عزالدين 4:36 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

«دايس» تٌصفي تابعتها المصرية لتصنيع وتجارة الملابس

منى عبدالباري 4:00 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

البورصة المصرية تغلق الجلسة على صعود خفيف بحجم تداولات 2.5 مليار جنيه

رجب عزالدين 3:37 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21