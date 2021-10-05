الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا

من المقرر أن يبدأ موسم أرباح الربع الثالث بشكل جدي الأسبوع المقبل

ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات وول ستريت اليوم الثلاثاء، حيث عوّضت أسهم شركات التكنولوجيا بعض الخسائر التي تكبدتها يوم الإثنين.

صعود أسهم شركات التكنولوجيا

وتعافت أسهم شركة فيسبوك ذات الوزن الثقيل في مجال التكنولوجيا (FB) بعد خسارة من ما يقرب من 5% في بداية الأسبوع، حيث أضاف انقطاع المنصة لمدة ساعات إلى سلسلة من الضغوط البيعية التي أدت إلى مزيد من التدقيق في عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك استفادت الأسهم الأمريكية من إيجابية مؤشر آي.اس.ام الخدمي الأمريكي الذي سجل قراءة أفضل من المتوقع خلال شهر سبتمبر الماضي، مع نمو المؤشر نحو 61.9 نقطة، مقابل توقعات تشير إلى تسجيله نحو 59.9 نقطة خلال تلك الفترة، وهي أفضل أيضا من القراءة السابقة والتي سجلت نحو 61.7 نقطة خلال أغسطس الماضي.

وفي الساعة 2:29 م بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.17% أو ما يمثل 398 نقطة.

ويرتفع مؤشر ستاندرز أند بورز S&P 500 بحوالي 1.23% أو 52.91 نقطة.

وفي نفس الوقت، يصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.20% أو بنحو 170 نقطة.

ويذكر أنه واجهت أسواق الأسهم عددا من المخاوف بشأن الاقتصاد مع اقتراب الربع الأخير من العام. حيث ازداد قلق وول ستريت بشأن النقاشات حول سقف الديون الأمريكية في واشنطن.

ولا يزال المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون يكافحون للتوصل إلى اتفاق لرفع حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية، وتجنب ما حذره بعض صانعي السياسة من أنه سيكون كارثة على مستوى الاقتصاد الأمريكي.

هذا فيما ينتظر المستثمرون أيضا إشارات من الشركات الفردية حول كيفية تجاوزهم لتحديات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف العمالة والضغوط الأخرى المرتبطة بالوباء على مدى الأشهر العديدة الماضية، ومن المقرر أن يبدأ موسم أرباح الربع الثالث بشكل جدي الأسبوع المقبل.