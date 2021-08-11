بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء بعد تمرير حزمة البنية التحتية لدعم الاقتصاد

أقر مجلس الشيوخ حزمة البنية التحتية بقيمة تريليون دولار
أيمن عزام 9:49 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21 9:49 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعا في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بعد أن صدق مجلس الشيوخ على حزمة البنية التحتية الرامية لدعم الاقتصاد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% أو 162 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي يبلغ 35.264 ألف نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بنحو 0.1% أو 4 نفاط عند 4436 نقطة، وهو إغلاق تاريخي جديد.

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وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.5% ما يعادل 72 نقطة ليسجل 14.788 ألف نقطة.

كما أقر مجلس الشيوخ حزمة البنية التحتية بقيمة تريليون دولار في وقت سابق من اليوم، ما يشمل 550 مليار دولار للإنفاق على النقل والطرق والنطاق العريض.

وفضل المستثمرون حيازة أسهم البنوك مع صعود عوائد سندات الخزانة مؤخرًا، كما تعافت أسهم الطاقة مع صعود أسعار النفط عند التسوية، في حين عانت شركات التكنولوجيا من الهبوط.

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وينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين  الأربعاء، قبل أن يتم إعلان مؤشر أسعار المنتجين في اليوم التالي.

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بقلم أيمن عزام

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