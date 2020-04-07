الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء بدعم من تراجع إصابات جائحة كورونا

ارتفعت الأسهم الأمريكية الثلاثاء بدعم من مؤشرات أولية رجحت تراجع إصابات جائحة فيروس كورونا في بعض الأماكن الأمريكية الأكثر تضررا.

وقال حاكم ولاية نيويورك أن تدابير التباعد الاجتماعي قد أبلت بلاء حسنا في مكافحة الفيروس.

واتجه مؤشر ستاندر اند بورز 500 لتحقيق أكبر صعود استمر يومين في فترة تقل عن أسبوعين.

بينما قال مسئولو الصحة أن الجائحة ربما تقتل عدد أقل من الأمريكيين مقارنة بتقديرات محدثة.

وقادت المكاسب قطاعات الطاقة والموارد الخام والشركات المالية بدعم من جولة جسورة من التدابير المالية والنقدية خلال الشهر الماضي ما عزز شهية المخاطرة.

وقال اندرنل جوش المدير التنفيذي لشركة تايجر هيل كابتل في لندن: “الانتعاش عاطفي وغير ناضج لأننا لو رفعنا الإغلاقات العامة بسرعة وحاولنا استئناف النشاط الاقتصادي فسوف تعاود الجائحة مهاجمتنا بشراسة شديدة”.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 22% صعودا من قيعان بلغتها في معاملات مارس.

لكن المؤشر لا يزال متدنيا بنسبة 19% نزولا من القمة القياسية التي بلغها في منتصف فبراير؛ لأن صناعات مثل الطيران والسيارات والفنادق عانت من خفض الطلب الناشئ عن أوامر البقاء في المنزل الصارمة.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 626.56 نقطة أو بنسبة 2,76% ليصل إلى 23,306.55 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 63.85 نقطة أو بنسبة 2.40% ليصل إلى 2,727.53 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 143.16 نقطة أو بنسبة 1.81% ليصل إلى 8,056.40 نقطة.

وواصل مؤشر الخوف التراجع نزولا من أعلى مستوياته خلال 12 عاما لكن التقلبات ستظل مرتفعة وسط استعداد الشركات لإيراد تراجع متوقع في أرباح الربع الأول.

ويتوقع المحللون حاليا تراجع أرباح الشركات المقيدة في مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 6.4% مقارنة بتوقعات صدرت في 1 يناير رجحت صعود الأرباح بنسبة 6.3%.

وقالت شركة اكسون موبيل أنها تخطط لخفض الإنفاق الرأسمالي العام الجاري بنسبة 30% لأن الجائحة تتسبب في خفض الطلب.

وقالت شركة هلبرتون لخدمات البترول أنها ستتخلص من 350 وظيفة في اوكهاما وأن مدرائها التنفيذيين سيخفضون مرتباتهم.

وقفزت أسهم شركة اكسون وهلبرتون بنسبة 6 و 7% على التوالي.

وارتفع سهم شركة رويال كاربين النرويجية وشركة كارنفال كورب بنسب تتراوح بين 16% و 21% على التوالي.

