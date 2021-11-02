بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء بدعم من نتائج أعمال الشركات

حقق سهم “فايزر” ارتفاعًا 4.1%
أيمن عزام 11:55 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 11:55 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الثلاثاء على ارتفاع قياسي جديد، مع انتظار نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتواصل صدور نتائج أعمال الشركات .

استمرار صدور نتائج أعمال الشركات

وحقق سهم “فايزر” ارتفاعًا 4.1% بعد إعلان شركة الأدوية نتائج أعمال أفضل من التوقعات عن الربع الثالث من العام الجاري، مع رفع توقعاتها للإيرادات ونصيب السهم من الأرباح في إجمالي العام الحالي.

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بينما توقفت سلسلة مكاسب سهم “تسلا” اليوم بعد أن هبط بنحو 3% عقب استدعاء أكثر من 11 ألف سيارة بسبب خلل برمجي ومع تصريحات لرئيسها “إيلون ماسك” بشأن عدم توقيع اتفاق مع “هيرتز” لتوريد 100 ألف مركبة.

وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، وسط توقعات بإعلان بدء خفض مشتريات الأصول البالغة 120 مليار دولار شهرياً.

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وصعد مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.4% أو 138 نقطة ليسجل 36.052 ألف نقطة، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها المؤشر الصناعي أعلى 36 ألف نقطة.

كما ارتفع مؤشر “S&P 500” بنسبة 0.4% أو 17 نقطة ليسجل مستوى قياسيا عند 4630 نقطة.

 وزاد “ناسداك” بنحو 0.3% ما يعادل 53 نقطة عند 15.649 ألف نقطة.

وفي سوق النفط، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بشكل هامشي يعادل سنتًا واحدًا ليسجل 84.72 دولار للبرميل عند التسوية.

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وانخفض سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.2% أو 14 سنتًا ليصل إلى 83.91 دولار للبرميل.

وعن الذهب، تراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.4% أو ما يعادل 6.40 دولار مسجلًا 1789.40 دولار للأوقية عند التسوية.

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بقلم أيمن عزام

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