الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء بدعم من شركات التكنولوجيا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اليوم الثلاثاء، حيث وصل مؤشر إس آند بى 500 إلى مستوى قياسي ، وذلك بدعم من شركات التكنولوجيا مثل تسلا و إنفيديا.

وبجانب هذا، رفعت النتائج المتفائلة من يو.بي.اس و جنرال إليكتريك التفاؤل حول موسم الأرباح، وفقا لوكالة رويترز.

صعود شركات التكنولوجيا

ارتفع سهم شركة تسلا بنسبة 5.4٪ ، ليواصل بذلك رقماً قياسياً ساعد الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية على تجاوز تريليون دولار من حيث القيمة السوقية يوم الاثنين بعد أن حصلت على أكبر طلبية لها على الإطلاق من شركة هيرتز لتأجير السيارات.

ارتفع سهم إنفيديا لصناعة الرقائق بنسبة 7.8٪ إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، في حين ساعدت المكاسب في أمازون و أبل ومايكروسوفت على تفوق مؤشر ناسداك التكنولوجي على الأداء.

تقدمت جميع قطاعات إس آند بى الـ 11 الرئيسية في التداول المبكر.

وساعدت بعض تقارير الأرباح الممتازة في دفع مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية مرتفعة ، مما رفع معنويات المستثمرين في أكتوبر بعد مخاوف بشأن التضخم ، وأزمة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتدنية ومجموعة العقارات تشاينا إيفرجراند هزت الأسواق الشهر الماضي.

يتم تداول مؤشر ناسداك الثقيل للتكنولوجيا بحوالي 0.4٪ أدنى من أعلى مستوى سجله في 7 سبتمبر.

من المتوقع أن تنمو الأرباح في شركات إس آند بى 500 بنسبة 35.6٪ على أساس سنوي للربع الثالث ، مع تقييم المشاركين في السوق كيف تتعامل الشركات مع اختناقات سلسلة التوريد ونقص العمالة والضغوط التضخمية.

انخفض سهم فيس بوك بنسبة 1.8 ٪ حيث واجهت إيرادات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في الربع الثالث وطأة قواعد الخصوصية لشركة أبل ، بينما تأثر المعلنون أيضًا باضطرابات سلسلة التوريد العالمية ونقص العمالة.

ارتفعت أسهم شركة تويتر ، التي تحقق أيضًا إيرادات من خلال بيع الإعلانات الرقمية ، بنسبة 0.1 ٪ ، قبل نتائجها يوم الثلاثاء.

ينصب الاهتمام حاليا على تحديثات ربع سنوية من ألفابت و مايكروسوفت بعد إغلاق السوق ، مع التركيز على كيفية أسعار عائدات إعلانات جوجل.

انتعاش ثقة المستهلك

وفي الوقت نفسه ، أظهرت البيانات أن ثقة المستهلك الأمريكي انتعشت بشكل غير متوقع في أكتوبر حيث تم تعويض المخاوف بشأن ارتفاع التضخم من خلال تحسن آفاق سوق العمل.

في الساعة 10:22 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39٪ إلى 35879.05 ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

ارتفع مؤشر إس آند بى 500 بنسبة 0.70٪ إلى 4598.40 ، وقفز مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1٪ إلى 15378.23.

ارتفعت شركة يونتيد بارسل سيرفس بنسبة 7.1٪ لتتصدر مؤشر إس آند بى 500 بعد أن أعلنت شركة التوصيل عن أرباح وعائدات ربع سنوية أفضل من المتوقع ، مدعومة بالطلب القوي في التجارة الإلكترونية.

وصعد سهم جنرال إلكتريك 3.5 بالمئة بعد أن رفعت المجموعة الصناعية توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

وارتفعت أسهم شركة هاسبرو لصناعة الألعاب ترانسفورمرز بنسبة 5٪ بعد أن سجلت أرباحًا متفائلة في الربع الثالث حتى بعد أن حذرت من تضرر مبيعات العطلات من مشكلات سلسلة التوريد.