بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء بدعم من قطاع التكنولوجيا

قدمت أسهم جونسون آند جونسون دفعة كبيرة لمؤشر الرعاية الصحية
أيمن عزام 11:32 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21 11:32 م, الثلاثاء, 19 أكتوبر 21

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء مع أكبر التعزيزات من قطاع التكنولوجيا وقطاع الرعاية الصحية حيث بدا أن المستثمرين يراهنون على التقارير الفصلية القوية حتى مع قلق البعض من أنه من السابق لأوانه الاحتفال.

صعود قطاع التكنولوجيا

في جلسته الخامسة على التوالي من المكاسب ، اقترب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي من أعلى مستوى قياسي له في أوائل سبتمبر.

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قدمت أسهم جونسون آند جونسون دفعة كبيرة لمؤشر الرعاية الصحية في ستاندرد آند بورز خلال الجلسة بعد أن رفعت توقعاتها المعدلة للأرباح لعام 2021 ، بينما صعدت شركة ترافيلرز كوس إنك للتأمين بعد تجاوز توقعات أرباح الربع الثالث.

كانت شركات التكنولوجيا والاتصالات رفيعة المستوى من بين المساهمين الكبار في مكاسب مؤشر ستاندرد اند بورز مع ارتفاع أسهم أبل وفيسبوك ومايكروسوفت.

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يتوقع المحللون الآن ارتفاع أرباح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 32.4٪ عن العام السابق ، وفقًا لبيانات  ريفنتف.

وبشكل غير رسمي ، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 199.36 نقطة أو 0.57٪ إلى 35457.97 نقطة .

 وزاد ستاندرد آند بورز 500 33.3 نقطة أو 0.74٪ إلى 4519.76 نقطة

 وزاد مؤشر ناسداك المجمع 107.28 نقطة أو 0.71٪ إلى 15129.09.

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بقلم أيمن عزام

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