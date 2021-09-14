الأسهم الأمريكية تصعد الاثنين مع ترقب بيانات اقتصادية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الإثنين، مع ترقب بيانات اقتصادية ووسط التفاؤل حيال تطورات جائحة كورونا .

وصعد مؤشرا “داو جونز” و”إس آند بي 500″ بعد 5 جلسات متتالية من الهبوط، بعد تراجع لمتوسط الإصابات اليومية بفيروس “كوفيد-19” خلال السبعة أيام إلى 136 ألف حالة من 157 ألفا في نهاية أغسطس.

ترقب بيانات اقتصادية

كما شهدت أسهم الطاقة في “وول ستريت” صعودًا مع ارتفاع أسعار النفط، حيث صعد سهم “شيفرون” 1.9%، وارتفع “ماراثون أويل” بنحو 7.1%.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 0.8% أو 261 نقطة ليغلق عند 34.869 ألف نقطة.

كما صعد مؤشر “S&P 500” بنحو 0.2% ما يعادل 10 نقاط عند 4468 نقطة.

و تراجع “ناسداك” بنسبة هامشية بلغت 0.07% أو 9 نقاط ليصل إلى 15.105 ألف نقطة.

وفيما يتعلق بأسعار البترول، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر 0.8% أو 59 سنتًا ليسجل 73.51 دولار للبرميل عند التسوية.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.1% أو 73 سنتًا عند 70.45 دولار للبرميل.