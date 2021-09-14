بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الاثنين مع ترقب بيانات اقتصادية

تراجعت الإصابات اليومية بفيروس كورونا
أيمن عزام 8:03 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 8:03 ص, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الإثنين، مع ترقب بيانات اقتصادية ووسط التفاؤل حيال تطورات جائحة كورونا .

وصعد مؤشرا “داو جونز” و”إس آند بي 500″  بعد 5 جلسات متتالية من الهبوط، بعد تراجع لمتوسط الإصابات اليومية بفيروس “كوفيد-19” خلال السبعة أيام إلى 136 ألف حالة من 157 ألفا في نهاية أغسطس.

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ترقب بيانات اقتصادية

كما شهدت أسهم الطاقة في “وول ستريت” صعودًا مع ارتفاع أسعار النفط، حيث صعد سهم “شيفرون” 1.9%، وارتفع “ماراثون أويل” بنحو 7.1%.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 0.8% أو 261 نقطة ليغلق عند 34.869 ألف نقطة.

كما صعد مؤشر “S&P 500” بنحو 0.2% ما يعادل 10 نقاط عند 4468 نقطة.

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و تراجع “ناسداك” بنسبة هامشية بلغت 0.07% أو 9 نقاط ليصل إلى 15.105 ألف نقطة.

وفيما يتعلق بأسعار البترول،  ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر 0.8% أو 59 سنتًا ليسجل 73.51 دولار للبرميل عند التسوية.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.1% أو 73 سنتًا عند 70.45 دولار للبرميل.

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بقلم أيمن عزام

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