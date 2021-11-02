الأسهم الأمريكية تصعد الاثنين مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في ختام جلسة الإثنين، مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع.

ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وواصل سهم “تسلا” مكاسبه اليوم بأكثر من 8%، مع استمرار تفاؤل المستثمرين حيال مستقبل الشركة التي وصلت قيمتها السوقية أعلى تريليون دولار في الأسبوع الماضي.



وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط توقعات بإعلان البنك موعد بدء خفض مشتريات الأصول البالغة 120 مليار دولار هذا العام.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% أو 94 نقطة عند مستوى قياسي جديد يبلغ 35.913 ألف نقطة، بعد أن تجاوز 36 ألف نقطة خلال التداولات لأول مرة على الإطلاق.



كما صعد “S&P 500” بنسبة 0.2% أو 8 نقاط ليسجل إغلاقا قياسيا عند 4613 نقطة.

وزاد “ناسداك” لمستوى غير مسبوق بلغ 15.595 ألف نقطة.



كما صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير 1.2% أو 99 سنتًا ليسجل 84.71 دولار للبرميل عند التسوية.



وزاد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% أو 48 سنتًا مسجلًا 84.05 دولار للبرميل.



وعن الذهب، ارتفعت سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% ما يعادل 11.90 دولار ليصل إلى 1795.80 دولار للأوقية.



وفي بيانات اقتصادية، تراجع مؤشر معهد الإمدادات “إي إس إم” لمديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة إلى 60.8 نقطة في أكتوبر الماضي، مقابل 61.1 نقطة في سبتمبر السابق له، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 60.4 نقطة.