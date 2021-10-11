الأسهم الأمريكية تصعد الإثنين مع ارتفاع أسهم النمو

رتفع النفط الأمريكي بنحو 3٪ إلى أعلى مستوى في سبع سنوات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت اليوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم النمو متجاهلة مخاوف التضخم في الفترة التي سبقت تقارير أرباح الربع الثالث من وقت لاحق هذا الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

ارتفاع أسهم النمو

وارتفعت أسهم أبل وتسلا ومايكروسوفت ما بين 0.6٪ و 1٪ ، مع ارتفاع تداول ثمانية من 11 مؤشرًا رئيسيًا لقطاع إس آند بى 500.

صعدت أسهم شركات الطاقة والمواد لتقود المكاسب القطاعية على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ارتفع النفط الأمريكي بنحو 3٪ إلى أعلى مستوى في سبع سنوات ، مما أدى إلى مخاوف من ارتفاع التضخم ، حيث لم تظهر أزمة الطاقة التي تجتاح الاقتصادات الرئيسية أي علامة على التراجع.

في الساعة 10:09 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 149.94 نقطة أو 0.43٪ إلى 34896.19 نقطة.

وارتفع مؤشر إس آند بى 500 17.41 نقطة أو 0.40٪ إلى 4408.75 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 62.08 نقطة أو 0.43٪ إلى 14641.62 نقطة.

بدء موسم الأرباح

سيبدأ موسم الأرباح هذا الأسبوع ، مع تقرير جي بي مورجان تشيس يوم الأربعاء ، يليه بنك أوف أمريكا ، مورجان ستانلي و سيتى جروب يوم الخميس و مجموعة جولدمان ساكس إنك يوم الجمعة.

سجلت جميع المؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في وول ستريت مكاسب أسبوعية الأسبوع الماضي ، ولا يزال المستثمرون يتوقعون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

بعد أن أظهرت البيانات الأسبوع الماضي نموًا أضعف للوظائف مما كان متوقعًا في سبتمبر.

يتطلع المستثمرون الآن إلى التضخم وأرقام مبيعات التجزئة هذا الأسبوع ، بالإضافة إلى محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي قد يؤكد مناقشة التناقص التدريجي في نوفمبر.