الأسهم الأمريكية تصعد الإثنين بعد الموافقة على لقاح فايزر

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال جلسة تعاملات الإثنين ، في ظل حالة من التفاؤل بشان تطورات جائحة كورونا عقب إعلان لجنة الغذاء والدواء منح الموافقة على لقاح فايزر المضاد لفيروس “كورونا، بعد أشهر من الاستخدام الطارئ.

الموافقة على لقاح فايزر

وعقب قرار لجنة الغذاء والدواء، صعد سهم “فايرز”بنسبة 2.5%، مع ارتفاع سهم شريكتها “بيونتيك” بنحو 9.6%، وصعود “موديرنا” 7.5%.

وعلى جانب أخر، ينتظر المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” خلال خطابه السنوي افتراضياً في “جاكسون هول” هذا الأسبوع، ليتطرق خلاله إلى التوقعات الاقتصادية.

وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% أو 215 نقطة عند 35.335 ألف نقطة.

وارتفع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.8% ما يعادل 38 نقطة مسجلًا 4479 نقطة.

وزاد “ناسداك” 1.5% أو 228 نقطة ليسجل مستوى قياسيا عند 14.942 ألف نقطة.