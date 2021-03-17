الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء وسط تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عدم صعود الفائدة حتى عام 2023

محت الأسهم الأمريكية خسائرها السابقة وقفزت الأربعاء بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه لا سيبقي على أسعار الفائدة قريبا من الصفر وأنه سيسمح للتضخم بالتصاعد أكثر من المعتاد لضمان التعافي الاقتصادي الكامل.

تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

وأغلقت وول ستريت مرتفعة، الأربعاء بعد أن توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعافيا اقتصاديا سريعا من جائحة فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر داو جونز 193.24 نقطة متجاوزاً 33019.19 نقطة للمرة الأولى.

وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 11.58 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلا 3974.29 نقطة وهو أيضاً مستوى قياسي جديد.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 53.64 نقطة أو 0.4 بالمئة إلى 13525.20 نقطة.

وتوقع المجلس في بيان عقب اجتماعه الدوري قفزة سريعة في نمو الاقتصاد الأمريكي والتضخم هذا العام في ظل انحسار أزمة كوفيد-19.

وجدد المجلس تعهده بالإبقاء على هدفه لسعر الفائدة قرب الصفر لسنوات.

وعززت السوق مكاسبها بعد أن قال جيروم باول رئيس المجلس في مؤتمر صحفي إن من السابق لأوانه النظر في سحب إجراءات دعم الاقتصاد.

وقال ديفيد كارتر، مدير الاستثمار لدى لينوكس لاستشارات إدارة الثروات في نيويورك، «بيان مجلس الاحتياطي اليوم جاء أكثر تفاؤلا مما توقعه البعض. لقد رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي ولسوق العمل على السواء.

رأي السوق في البيان أنه يبعث على التفاؤل بدرجة كبيرة.»

وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى له اليوم بعد تحديث الاحتياطي، حيث ارتفع بمقدار نقطتين أساس إلى 1.64%.

في وقت سابق من الجلسة، قفز سعر الفائدة القياسي إلى 1.689%، مسجلاً مستوى غير مسبوق منذ أواخر يناير 2020.

وقد أدت المعدلات المرتفعة إلى الإضرار بالشركات الموجهة للنمو بشكل خاص لأنها تقوض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية.

ارتفعت أسهم ديزني بنسبة 0.5% بعد أن قال الرئيس التنفيذي بوب تشابك لشبكة CNBC إن اثنين من حدائق ديزني لاند الترفيهية في كاليفورنيا سيعاد افتتاحهما في 30 أبريل. وارتفع ماكدونالدز بنسبة 1.9% بعد أن قام دويتشه بنك بترقية السهم للشراء.