الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء مع قرب إنهاء سقف الديون

الأسهم الأمريكية صعدت في ختام تعاملات الأربعاء مع حالة من التفاؤل تجاه قرب إنهاء سقف الديون الفيدرالية.

قرب إنهاء سقف الديون الفيدرالية

وقد نجحت وول ستريت في وقف الخسائر والتحول للصعود عقب تصريحات زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأنه سوف يعرض تمديد قصير الأجل لسقف الديون حتى شهر ديسمبر القادم من أجل منع التعثر من جانب الولايات المتحدة عن سداد الديون قبل الموعد النهائي في يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر.

وقد أغلقت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بالمنطقة الخضراء، حيث ارتفع مايكروسوفت بـ1.5%، وارتفع أيضًا سهما آبل وأمازون بـ0.6% و1.3% على التوالي.

عند ختام الجلسة صعدت الأسهم الأمريكية، إذ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بـ0.3% وبما يعادل 102 نقطة حيث سجل 34.416 ألف نقطة، بعد أن سجل تراجعًا يتخطى 450 نقطة خلال الجلسة.

وارتفع ستاندرد آند بورز بـ0.4% أو بنحو 17 نقطة ليصل عند 4363 نقطة.

وصعد ناسداك بـ0.5% وبما يعادل 68 نقطة حيث سجل 14.501 ألف نقطة.

وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 10%، وذلك عقب التصريحات التي صدرت من الرئيس الروسي فلاديميير بوتين فيما يخص الزيادة في الإمدادات.

وزادت وظائف القطاع الخاص الأمريكي بـ568 ألف في سبتمبر الماضي، عقب إضافة 340 ألف وظيفة في شهر أغسطس، ومقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى زيادة بـ425 ألف وظيفة.