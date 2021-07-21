بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي

متوسط الإصابات بكورونا بلغ نحو 30 ألف إصابة
أيمن عزام 1:16 ص, الخميس, 22 يوليو 21 1:16 ص, الخميس, 22 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات  الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في الأسبوع الماضي.

الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء


وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.


وأعلنت “كوكاكولا” عن نتائج أعمالها الفصلية حيث شهدت تحقيق مبيعات قوية في الربع السنوي الثاني.

اقرأ أيضا  هبوط مؤشر ستوكس 50 للأسهم الأوروبية بقيادة شركات السياحة والطيران بسبب كورونا


وفي سوق النفط، قفزت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 4.6% أو ما يعادل 3.10 دولار وأغلق عند 70.30 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.5 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.


وارتفعت العقود الآجلة لـ”برنت” تسليم سبتمبر بنسبة 4.2% أو ما يعادل 2.88 دولار وأغلق عند 72.23 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 68.6 دولار.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تواصل التعافي وترتفع الأربعاء بدعم من قطاع السفر


وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.8% (ما يعادل 286 نقطة) إلى 34798 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34820 نقطة وأقل مستوى عند 34556 نقطة.


وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بنسبة 0.8% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 4358 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4359 نقطة وأقل مستوى عند 4331 نقطة.

اقرأ أيضا  البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الأحد بدفع مشتريات المصريين


وارتفع “ناسداك” بنسبة 0.9% (ما يعادل 133 نقطة) إلى 14631 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14633 نقطة وأقل مستوى عند 14498 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من نتائج إيجابية لشركات قيادية

أيمن عزام 11:28 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

الأسهم الأوروبية تواصل التعافي وترتفع الأربعاء بدعم من قطاع السفر

محمد عبد السند 11:50 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21

الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء وسط مخاوف تفشي سلالة دلتا

أيمن عزام 11:46 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بعد موجة بيعية

أيمن عزام 11:00 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

الأسهم الأوروبية تنتعش الثلاثاء بعد أسوأ موجة بيع في 2021

محمد عبد السند 11:54 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21

الأسهم الأمريكية تهبط الإثنين وسط تفاقم جائحة كورونا

أيمن عزام 8:22 ص, الثلاثاء, 20 يوليو 21