الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في الأسبوع الماضي.

الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.



وأعلنت “كوكاكولا” عن نتائج أعمالها الفصلية حيث شهدت تحقيق مبيعات قوية في الربع السنوي الثاني.



وفي سوق النفط، قفزت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 4.6% أو ما يعادل 3.10 دولار وأغلق عند 70.30 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.5 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لـ”برنت” تسليم سبتمبر بنسبة 4.2% أو ما يعادل 2.88 دولار وأغلق عند 72.23 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 68.6 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.8% (ما يعادل 286 نقطة) إلى 34798 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34820 نقطة وأقل مستوى عند 34556 نقطة.



وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.8% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 4358 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4359 نقطة وأقل مستوى عند 4331 نقطة.



وارتفع “ناسداك” بنسبة 0.9% (ما يعادل 133 نقطة) إلى 14631 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14633 نقطة وأقل مستوى عند 14498 نقطة.