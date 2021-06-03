الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع.

وقدر المستثمرون مخاوف التضخم وصعود جديد في أسهم ” ميم ستوكس” التي تنتعش بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.

وواصل مؤشر الطاقة المدرج على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الأفضل أداء خلال العام الجاري، صعوده، إذ ارتفع بنسبة 1.7% مع صعود أسعار البترول.

وهبط قطاع المواد الخام بنسبة 0.9% بينما هبطت أسهم شركة تسلا بنسبة 3.0% مما أثر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 و ناسداك المركب.

إصدار بيانات اقتصادية هامة



وذكرت منظمة العمل الدولية بأنها لا تتوقع تعافي سوق العمل العالمي من تداعيات جائحة كورونا قبل عام 2023.



كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلقت أمس توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.9% في عام 2021، وهو أعلى نمو سنوي منذ عام 1984.



هذا، وسوف تصدر الخميس بيانات الوظائف بالقطاع الخاص وأيضا بيانات مؤشر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة القادمة.

ويجئ هذا وسط بحث المستثمرين عن إشارات على تحقيق تعافي اقتصادي وارتفاع التضخم.



وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 25.07% أو بنسبة 0.07% ليصل إلى 34,600 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 6.08%، أو بنسبة 0.14%، ليصل إلى 4,208.12 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 19.85 نقطة، أو بنسبة 0.14%، ليصل إلى 13,756.33 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 12% خلال العام الجاري وفي نطاق نسبة 1% من مستوياته مستوياته القياسية المرتفعة. ويجئ هذا وسط توقع المستثمرين تحقيق تعاف اقتصادي من جائحة كورونا.

وتسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من ورود قائمة طويلة من مصاعب في سلسلة الإمداد والتوظيف وارتفاع الأسعار، بحسب مسئولي الاحتياط الفيدرالي.

وقال رئيس الاحتياط الفيدرالي في ولاية فلادلفيا باتريك هاركر إن الوقت الراهن ربما يكون الأنسب لإبطاء وتيرة مشترياته من الأصول وسط استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمة كورونا وتحسن سوق العمالة.

وقفزت أسهم شركة أ.أم.سي انترتنمنت هولدرنجز للترفيه بنسبة 95.2% لتقود صعود مجموعة من الأسهم المفضلة لدى المستثمرين على منتديات مثل وولستريتبيتس التابع لموقع ريدت.