بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة

هبطت أسهم شركة تسلا بنسبة 3.0%
أيمن عزام 10:23 ص, الخميس, 3 يونيو 21 10:23 ص, الخميس, 3 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع.

وقدر المستثمرون مخاوف التضخم وصعود جديد في أسهم ” ميم ستوكس” التي تنتعش بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.

وواصل مؤشر الطاقة المدرج على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الأفضل أداء خلال العام الجاري، صعوده، إذ ارتفع بنسبة 1.7% مع صعود أسعار البترول.

وهبط قطاع المواد الخام بنسبة 0.9% بينما هبطت أسهم شركة تسلا بنسبة 3.0% مما أثر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 و ناسداك المركب.

إصدار بيانات اقتصادية هامة


وذكرت منظمة العمل الدولية بأنها لا تتوقع تعافي سوق العمل العالمي من تداعيات جائحة كورونا قبل عام 2023.

اقرأ أيضا  الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من شركات الطاقة


كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلقت أمس توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.9% في عام 2021، وهو أعلى نمو سنوي منذ عام 1984.


هذا، وسوف تصدر الخميس بيانات الوظائف بالقطاع الخاص وأيضا بيانات مؤشر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة القادمة.

ويجئ هذا وسط بحث المستثمرين عن إشارات على تحقيق تعافي اقتصادي وارتفاع التضخم.


وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 25.07% أو بنسبة 0.07% ليصل إلى 34,600 نقطة.

اقرأ أيضا  الأسهم السعودية ترتفع الثلاثاء.. وتراجع مؤشر البحرين

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 6.08%، أو بنسبة 0.14%، ليصل إلى 4,208.12 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 19.85 نقطة، أو بنسبة 0.14%، ليصل إلى 13,756.33 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة  12% خلال العام الجاري وفي نطاق نسبة 1% من مستوياته مستوياته القياسية المرتفعة. ويجئ هذا وسط توقع المستثمرين تحقيق تعاف اقتصادي من جائحة كورونا.

وتسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من ورود قائمة طويلة من مصاعب في سلسلة الإمداد والتوظيف وارتفاع الأسعار، بحسب مسئولي الاحتياط الفيدرالي.

وقال رئيس الاحتياط الفيدرالي في ولاية فلادلفيا باتريك هاركر إن الوقت الراهن ربما يكون الأنسب لإبطاء وتيرة مشترياته من الأصول وسط استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمة كورونا وتحسن سوق العمالة.

اقرأ أيضا  أوراسكوم للاستثمار تقلص خسائرها إلى 103 ملايين جنيه خلال 2020

وقفزت أسهم شركة أ.أم.سي انترتنمنت هولدرنجز للترفيه بنسبة 95.2% لتقود صعود مجموعة من الأسهم المفضلة لدى المستثمرين على منتديات مثل وولستريتبيتس التابع لموقع ريدت.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

البورصة تصدر قراراً تنفيذياً بشأن تعاقد شركات «النيل» مع الرعاة المعتمدين

أسماء السيد 10:14 ص, الخميس, 3 يونيو 21

المتعاملون يترقبون تماسك «CIB» لإيقاف خسائر «EGX30»

أسماء السيد 10:05 ص, الخميس, 3 يونيو 21

«التشخيص المتكاملة» تخطط لتنفيذ أول استحواذ لها بالقطاع الطبى خلال العام الحالى

مصطفى طلعت 8:57 ص, الخميس, 3 يونيو 21

هبوط البورصة يخيم على وثائق «صناديق الاستثمار» الاسبوع الماضى

جهاد سالم 8:16 ص, الخميس, 3 يونيو 21

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من شركات الطاقة

أيمن عزام 10:55 م, الأربعاء, 2 يونيو 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-6-2021

رجب عزالدين 7:16 م, الأربعاء, 2 يونيو 21