بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء بفعل محاضر جلسات الاحتياطي الفيدرالي

هبطت أسهم شركة ديدي بنسبة 4.6%
أيمن عزام 12:59 ص, الخميس, 8 يوليو 21 12:59 ص, الخميس, 8 يوليو 21

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ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء، بعد أن  أشارت محاضر جلسات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المسئوليين لن يكونوا مستعدين على الأرجح للتحرك صوب تشديد السياسة النقدية.

محاضر جلسات الاحتياطي الفيدرالي

 ولامس مؤشري ستاندرد اند بورز 500 و ناسداك قمم قياسية عند الإغلاق

وبحسب محاضر جلسات البنك المركزي الأمريكي في يونيو الماضي،  أبدى مسئولو البنك شعورهم بضرورة تحقيق تقدم  إضافي على صعيد التعافي الاقتصادي، لكنهم اتفقوا على أنهم يجب أن يظلوا مستعدين للتصرف حال صعود التضخم أو غيره من المخاطر.

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وتراجعت عوائد السندات بعد صدور محاضر الجلسات بينما ارتفعت معظم الأسهم.

يتخوف حي المال في وول ستريت من التضخم بشكل خاص، وواصل المستثمرون التنقل بين أسهم القيمة المرتبطة بالاقتصاد وأسهم النمو خلال الجلسات القليلة الماضية.

وصعدت كلا من أسهم القيمة والنمو في جلسة الأربعاء بينما تولت أسهم الشركات الصناعية والمواد الخام قيادة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو الارتفاع.

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وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 104.42 نقطة، بما يعادل 0.3%، ليصل إلى 4,358.13 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 14.59 نقطة، بما يعادل 0.34%، إلى 4,358.13 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 1.42 نقطة، بما يعادل 0.01%، ليصل إلى 14,665.06 نقطة.

وقالت جهة رقابية صينية إنها فرضت غرامات على عدد من شركات الانترنت، منها شركة ديدي جلوبال وتنسنت وشركة على بابا بسبب إخفاقها في الإبلاغ عن صفقات دمج واستحواذ مبكرة حتى يتسنى التصديق عليها.

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وهبطت أسهم شركة ديدي بنسبة 4.6% لتعزز هبوط بنسبة 20% يوم الثلاثاء.

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بقلم أيمن عزام

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