الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي

صعدت الأسهم الأمريكية الأربعاء، وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مستويات قياسية مرتفعة بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، إنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر مع خطط لإنهائها في 2022.

قرار تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي





وكان المستثمرون يتوقعون هذا القرار من البنك المركزي الأمريكي في إطار تحركه لتخفيف الدعم النقدي، مع تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.



وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 29.92 نقطة، أو 0.65%، إلى 4660.57 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 161.98 نقطة، أو 1.02%، ليغلق عند 15809.65 نقطة.



وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 105.64 نقطة، أو 0.29%، إلى 36158.27 نقطة.



وسجل ستاندرد اند بورز 500، وناسداك مستويات إغلاق قياسية مرتفعة لخامس جلسة على التوالي، في حين أغلق داو جونز على أعلى مستوى على الإطلاق لرابع جلسة على التوالي.