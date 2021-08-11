الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء بعد تباطؤ التضخم الشهري

تحسنت معنويات المستثمرين في البورصة الأمريكية مع هدوء القلق حيال تسارع نمو الأسعار

صعدت الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة في نهاية جلسة الأربعاء، وذلك بعد تباطؤ التضخم الشهري في الولايات المتحدة.

تباطؤ التضخم الشهري

وسجل مؤشر “داو جونز” الصناعي صعودا 0.6% أو 220 نقطة عند 35.484 ألف نقطة، والذي يعد إغلاق قياسي جديد.

وشهد مؤشر “S&P 500” ارتفاعا بنحو 0.2% أو 10 نقاط ليسجل مستوى قياسيا عند 4447 نقطة.

و انخفض مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.2% ما يعادل 22 نقطة عند 14.765 ألف نقطة.

وتحسنت معنويات المستثمرين في البورصة الأمريكية مع هدوء القلق حيال تسارع نمو الأسعار مؤخرًا، ما كان يهدد بتدخل الاحتياطي الفيدرالي قريبًا لكبح جماح التضخم المتسارع.

ولا يزال سوق الأسهم يستفيد من إعلان مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء موافقته على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار.