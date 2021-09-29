الأسهم الأمريكية تصعد الأربعاء بدعم من أسهم التكنولوجيا

أدت المكاسب في أسهم التكنولوجيا وبوينج إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية الأربعاء ، بعد مخاوف بشأن التضخم وارتفاع عوائد سندات الخزانة التي أشعلت واحدة من أسوأ عمليات البيع في وول ستريت هذا العام، وفقا لوكالة رويترز.

ارتفعت عشرة قطاعات من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز في التعاملات المبكرة ، وكانت خدمات التكنولوجيا والاتصالات من بين أكبر الرابحين.

صعود أسهم التكنولوجيا

كانت أسهم الطاقة هي الأسوأ أداء ، حيث تلاشى الارتفاع في أسعار النفط الخام. ومع ذلك ، ارتفع القطاع بنسبة 3٪ حتى الآن هذا الأسبوع وهو في طريقه لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ فبراير.

ارتفعت أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل أمازون و فيس بوك ومايكروسوفت وأبل وألفابت الشركة الأم لجوجل ، بشكل طفيف في التعاملات المبكرة ، لكنها كانت تتكبد خسائر فادحة من الجلسة السابقة.

كما أدت قفزة بنسبة 4.4٪ في أسهم شركة بوينج إلى رفع مؤشر داو ​​القياسي ومؤشرأس آند بى 500.

قالت بوينج إن رحلتها التجريبية من طراز 737 ماكس لمنظم الطيران الصيني الشهر الماضي كانت ناجحة وتأمل شركة صناعة الطائرات في رفع الحظر لمدة عامين هذا العام.

حصلت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة للسعر على دفعة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بعد أن قفزت 20 نقطة أساس بناءً على إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه قد يشدد سياسته النقدية في الأشهر المقبلة.

تم تعيين مؤشر أس آند بى 500 الآن لكسر سلسلة مكاسبه التي استمرت سبعة أشهر حيث أن المخاوف بشأن تخلف إيفرجراند الصينية ، واحتمال ارتفاع ضرائب الشركات ، والتناقص السريع للدعم النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، خيمت على معنويات المستثمرين في شهر ضعيف موسميًا في العادة .

في الساعة 9:53 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 156.80 نقطة أو 0.46٪ إلى 34456.79 نقطة.

وارتفع مؤشر أس آند بى 500 25.21 نقطة أو 0.58٪ إلى 4377.84 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 114.56 نقطة أو 0.79٪. ، إلى 14661.24.