بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الأثنين وسط نتائج أعمال الشركات

سوف تبدأ البنوك الأمريكية هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية
أيمن عزام 2:02 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21 2:02 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات الإثنين مع ترقب موسم نتائج أعمال الشركات ، وتمكنت المؤشرات الرئيسية من تحقيق مستويات قياسية جديدة.

ترقب نتائج أعمال الشركات


وسوف تبدأ البنوك الأمريكية هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني من عام 2021، وتليها شركات التكنولوجيا والسيارات وغيرها.


كما يُنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا الذي يعد أحد مقاييس التضخم.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.6% أو ما يعادل 46 سنتا وأغلق الخام عند 74.10 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.9 دولار وأقل سعر عند 73.1 دولار.


وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أغسطس بنسبة 0.5% أو ما يعادل 39 سنتا وأغلق عند 75.16 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 75.8 دولار وأقل سعر عند 74.2 دولار.

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وفي ختام التداولات، صعد مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.4% (ما يعادل 126 نقطة) إلى 34996 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 35014 نقطة وأقل مستوى عند 34730 نقطة.


وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بنسبة 0.3% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 4384 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4386 نقطة وأقل مستوى عند 4364 نقطة.

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وارتفع “ناسداك” بنسبة 0.2% (ما يعادل 31 نقطة) إلى 14733 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14761 نقطة وأقل مستوى عند 14672 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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