بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الأثنين وسط توقعات بتمرير محفزات مالية جديدة

صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.66%
أيمن عزام 12:40 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 12:40 ص, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة يوم الاثنين، متعافية من تراجعات الجلسة السابقة، مع توقع المستثمرين تمرير محفزات  مالية جديدة.

وجاء الصعود مدعوما كذلك من  أنباء أن الرئيس دونالد ترامب سيغادر المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الرئيس ترامب تغريدة على تويتر يقول فيها إنه يشعر بتحسن صحته وأضاف أنه سيغادر مركز ولتر ريد القومي الطبي في وقت لاحق.

وقفزت أسهم ريجينيرون للصناعات الدوائية بعد أن قال طبيب ترامب إنه عولج بدواء من إنتاجها.

وتنتج الشركة أجسام مضادة تخضع لمرحلة التجارب من مرض كوفيد-19 الذي قتل أكثر من مليون شخص في العالم وتسبب في اضرار اقتصادية بالغة.  

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تمرير محفزات مالية

وقال جيم بولسن، كبير إستراتيجيي الاستثمار لدى لوتهولد جروب في مينيابوليس، ”اتفاق التحفيز ما زال يراوح مكانه وما زالت الاتصالات جارية… تتزايد فرص إنجاز شيء ما.“

وأضاف: ” أية أخبار تتحدث عن تحسن صحة الرئيس لابد أن تجلب معها تقلبات أقل وإغلاقات أقل ومجاهيل أقل، وتصيب هذه جميعا المستثمرين بالرعب.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 460.47 نقطة بما يعادل بنسبة 1.66% ليصل إلى 28143.28 نقطة.

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 وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 59.32 نقطة أو بنسبة 1.77% مسجلا 3407.76 نقطة.

 وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 255.26 نقطة أو بنسبة 2.3% إلى 11330.28 نقطة.

وأثرت الشكوك المتصلة بنطاق الدعم المالي الإضافي وتباطؤ التعافي الاقتصادي على مؤشر ستاندر اند بورز مؤخرا.

وسجل المؤشر الاسترشادي في سبتمبر أسوأ شهر منذ الانهيار الناجم عن فيروس كورونا مطلع العام الجاري.

وتلقى السوق أيضا دعما من البيانات الاقتصادية الإيجابية.

وأظهرت البيانات تباطؤا غير متوقعا في قطاع التصنيع في سبتمبر.

أما البيانات التي صدرت الأثنين فقد اظهرت صعود النشاط في الخدمات الأوسع نطاقا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

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تعاملات الجمعة

وفي ختام تعاملات الجمعة، أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع ، حيث أحجم المستثمرون عن المخاطرة وسط أنباء حول إصابة ترامب بكوفيد-19.

وبسبب هذه الأنباء تعززت الضبابية التي تكتنف الانتخابات المقبلة.

ومارست أسهم شركات التكنولوجيا أكبر تأثير على المؤشرات.

لكن خسائر الأسهم القيادية المقيدة على مؤشر داو جونز تقلصت بفعل مكاسب الأسهم الحساسة للدورة الاقتصادية.

وبرغم الجولة البيعية في ختام تعاملات الجمعة حقق كل من مؤشر ستاندر آند بورز وناسداك مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%.

وبجانب هذا، أنهى مؤشر داو الجلسة مرتفعا بنسبة 1.9% مقارنة بجلسة إغلاق يوم الجمعة الماضية.

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بقلم أيمن عزام

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