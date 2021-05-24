الأسهم الأمريكية تصعد الأثنين بقيادة مؤشر ناسداك

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين ، حيث قفز مؤشر ناسداك بأكثر من 1٪ ، حيث ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على رفع الأسهم باهظة الثمن في قطاعات، مثل التكنولوجيا وسط ترقب من المستثمرين لأحدث قراءات التضخم.

صعود مؤشر ناسداك

من بين قطاعات ستاندرد آند بورز الـ11 الرئيسية ، تقدمت التكنولوجيا بنحو 1.76٪ وخدمات الاتصالات بنسبة 1.84% كأفضل أداء خلال الجلسة ، بالتزامن مع تراجع عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين ، مما عزز أيضًا أسهم النمو الأخرى ذات القيمة العالية.

وتراجعت مخاوف التضخم في الوقت الحالي، مع نظر المستثمرين لمشروع قانون البنية التحتية للرئيس جو بايدن على أنه من المحتمل أن يكون أصغر ، أو غير قادر على توفير دفعة اقتصادية كبيرة ، حتى بعد تقليص حجمه.

وقال بيل ستون ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة جلينفيو ترست بولاية كنتاكي ، إن صعود الأسهم الأمريكية يوم الاثنين جاء مدفوعا بالانخفاض في العوائد الخاصة بأدوات الدين

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 178.6 نقطة أو 0.52٪ إلى 34386.44 نقطة.

وزاد ستاندرد آند بورز 500 نحو 40.37 نقطة أو 0.97٪ إلى 4196.23 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع 185.44 نقطة أو 1.38٪ إلى 13656.44 نقطة.

وشكل عملاقا التكنولوجيا “آبل” و “مايكروسوفت” ، اللذان ارتفع كل منهما حوالي 2٪ ، اليوم ، أكبر دفعة لمؤشر ستاندرد آند بورز القياسي. وكان القطاع من بين الأسوأ أداءً على مدار الشهر والسنة حتى الآن مع تنامي مخاوف التضخم وتحرك عوائد السندات أعلى.

مخاوف بخصوص اختناقات العرض

وصعدت أسواق الأسهم بشكل متقلب، في الأسابيع الأخيرة، حيث يزن المستثمرون البيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن اختناقات العرض قد تؤدي إلى تعزز الأسعار المرتفعة ، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى إجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على تقليص حافزه النقدي الهائل.

وقال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 2٪ هذا العام والعام المقبل ، لكن العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ، بما في ذلك بولارد ، واصلوا دعم سياسة البنك المركزي في تصريحات منفصلة.

وتحسنت الثقة في المخاطرة مع استعادة العملات المشفرة بعض خسائرها بعد جولة بيعية بنهاية الأسبوع مدعومة بإشارات على حملة صينية مضادة للقطاع الناشئ.

ووافقت شركة كوبت اويل & جاز كورب و شركة سيمراكس انيجري على الاندماج لإنشاء شركة أمريكية منتجة للبترول والغاز بقيمة تصل إلى 17 مليار دولار.