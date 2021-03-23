بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تصعد الأثنين بدعم من أسهم التكنولوجيا

توقعات بوصول سعر سهم تسلا إلى 3 آلاف دولار
أيمن عزام 2:08 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 2:08 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

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صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات  الإثنين، إذ تعافت أسهم التكنولوجيا من جولة بيعية فجرها صعود عوائد السندات.

وقفزت أسهم شركة تسلا بعد أن توقع صندوق استثماري أن تلامس أسهمها مستوى 3 آلاف دولار بحلول عام 2025.

صعود أسهم التكنولوجيا

وشكل صعود شركة تسلا أكبر دعم لمؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.
وتراجع عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى 1.68 بالمائة، بعد أن ارتفع أعلى 1.75 بالمائة في الأسبوع الماضي.

وقادت أسهم التكنولوجيا ارتفاع البورصة الأمريكية مع صعود سهم “تسلا” بأكثر من 2 بالمائة.

 ويزداد التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي مع انتشار اللقاحات في الولايات المتحدة، مع ارتفاع وتيرة حصول الأمريكيين على اللقاحات في الأسابيع الأخيرة .

وكانت “وول ستريت” سجلت خسائر أسبوعية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بقوة خلال الأسبوع الماضي والذي أدى إلى مخاوف بشأن تقييمات أسهم النمو.

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وضغط الصعود الحاد لعوائد سندات الخزانة منذ فبراير على أسهم التكنولوجيا عالية القيمة التي استفادت من العوائد المتدنية وسط هرولة المستثمرين للأسهم منخفضة القيمة من بين أسهم النمو الكبرى التي غذت رواج العام الماضي.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 32731.2 نقطة.

بينما ارتفع “ستاندرد آند بورز” بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى مستوى 3940.5 نقطة، وصعد “ناسداك” التكنولوجي بنحو 1.2 بالمائة إلى 13377.5 نقطة.

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وهبطت أسهم البنوك التي انتعشت بدعم من توقعات التعافي الاقتصادي بنسبة 2 بالمائة.

وقفز مؤشر التكنولوجيا على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بينما تراجعت أسهم الطاقة والشركات المالية عند الإغلاق.

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بقلم أيمن عزام

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