الأسهم الأمريكية تصعد الأثنين إلى قمم قياسية جديدة

صعدت تعاملات الأسهم الأمريكية إلى قمم قياسية جديدة في ختام جلسة اليوم الإثنين، مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي واستمرار صدور نتائج أعمال الشركات.

الأسهم تصعد إلى قمم قياسية جديدة

ويواصل المستثمرون مراقبة نتائج أعمال الشركات الفصلية، حيث تعلن شركات “آبل” و”ألفابت” و”مايكروسوفت” و”فيسبوك” و”أمازون” نتائج أعمالها هذا الأسبوع.

وينتظر المستثمرون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، وسط اهتمام خاص بالمناقشات حول توقيت وكيفية خفض الدعم النقدي.

وفي نهاية جلسة الأسهم الأمريكية ، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 82 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي يبلغ 35.144 ألف نقطة.

كما صعد “S&P 500” بنحو 0.2% أو 10 نقاط عند 4422 نقطة، وزاد “ناسداك” بنسبة هامشية 0.03% ما يعادل 4 نقاط تقريبًا عند 14.840 ألف نقطة، وكلاهما يمثل إغلاقًا قياسياً.