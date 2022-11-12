الأسهم الأمريكية تسجل أعلى مكاسب في 6 أشهر بنهاية تداولات الأسبوع

أنهى “مؤشر إس آند بي 500” تداولات الأسبوع على ارتفاع هو الأقوى منذ يونيو الماضي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وجاء ارتفاع المؤشر العام الأمريكي مع زيادة الرهان على ارتفاع الأسهم الأمريكية والتي استفادت من توقع هدوء وتيرة رفع الفيدرالي للفائدة وسط البيانات الدالة على تراجع التضخم.

وصعد “إس آند بي 500 ” بنسبة 1.1%، وداو جونز بنسبة 0.2%، وناسداك بنسبة 2.1%..

وارتفعت أسهم الطاقة بأكثر من 3% بفضل ارتفاع أسعار النفط في ظل تخفيف الصين بعض قيود فيروس كورونا، مما دعّم آمال زيادة الطلب.

سجلت شركات: أوكسديتنال بتروليوم، وفيليبس 66، وديفون إنيجري ارتفاع بأكثر من 4%.

فيما تابعت الأسهم التكنولوجية ارتفاعها القوي على وقع الإيمان بتمهل الفيدرالي حيال الرفع القوي للفائدة.