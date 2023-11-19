الأسهم الأمريكية تسجل أرباحا قوية للأسبوع الثالث على التوالي.. فلماذا؟

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات ملحوظة خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر، لتواصل بذلك سلسلة مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من تباطؤ التضخم الأمريكي جنبا إلى جنب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتفادي سيناريو الإغلاق الحكومي.

ومع إغلاق جلسة أمس الأول الجمعة، ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة هامشية بلغت 0.03% إلى 15837.99 نقطة، وأنهى مؤشر “بي 500 أند إس” S&P 500 عند المستوى 4514.03 نقطة بنسبة ارتفاع قدرت بحوالي 0.13%، بينما استقر مؤشر داو جونز الصناعي قرب مستوى إغلاق الجلسة الماضية عند 34947.29 نقطة.