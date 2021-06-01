بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تستقر الثلاثاء وسط مكاسب لأسهم شركات الطاقة

هبطت أسهم قطاع الرعاية الصحية
أيمن عزام 1:42 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21 1:42 ص, الأربعاء, 2 يونيو 21

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أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مستقرة يوم الثلاثاء مع تجاذب السوق بين مكاسب لأسهم شركات الطاقة والمؤسسات المالية وخسائر لقطاع الرعاية الصحية.

وفي هذا الأثناء،  يعكف المستثمرون على تقييم أحدث بيانات اقتصادية أمريكية بحثا عن علامات على التعافي وتزايد التضخم.

مكاسب لأسهم شركات الطاقة

وسجل القطاع المالي بالمؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا في حين عزز نمو متوقع في الطلب على الوقود أسعار النفط وساعد في رفع أسهم قطاع الطاقة.

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 وهبط قطاع الرعاية الصحية متأثرا بتوقعات لأرباح ضعيفة من معامل أبوت.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 40.14 نقطة،أو 0.12 بالمئة، إلى 34569.59 نقطة.

و تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 2.07 نقطة،أو 0.05 بالمئة، ليغلق عند 4202.04 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 16.31 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 13732.43 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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